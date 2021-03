Hannover

Der Beschluss von Bund und Ländern, den Corona-Lockdown an Ostern weiter zu verschärfen, ist in Niedersachsen auf scharfe Kritik gestoßen. Vor allem die Wirtschaft zeigte sich schockiert und warf Bundes- und Landesregierung Konzeptlosigkeit und Versagen im Umgang mit der Pandemie vor. „Die Stimmung in der Wirtschaft ist katastrophal“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, der HAZ. Die Politik verspiele ihren Vertrauensvorschuss.

750 Millionen Euro Umsatzausfall

„Das Schlimmste ist diese Planlosigkeit“, kritisierte Müller. Der geplante Oster-Lockdown sei wieder so eine „Nacht- und Nebel-Aktion“. Man könne viele Industriebetriebe nicht einfach mal für fünf Tage herunterfahren. „Die Auswirkungen versteht niemand von denen, die da sitzen“, sagte Müller mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz.

„Die Beschlüsse sind weitab von jeder betrieblichen Realität“, kritisierte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen-Metall. Die Idee, man könne um die Ostertage kurzfristig Anlagen einfach wieder herunterfahren, sei naiv und die Stimmung „kurz vorm Bersten“. Allein in Niedersachsen würde ein zusätzlicher arbeitsfreier Gründonnerstag die Metallbranche rund 750 Millionen Euro an Umsatzausfall kosten. Ein systematisches Konzept zur Pandemiebekämpfung fehle dagegen nach wie vor.

Existenzielle Gefährdung

„Die Enttäuschung in der regionalen Wirtschaft seit heute Nacht sitzt tief“, erklärte Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover. „Wieder verlieren die Betriebe durch fortgeschriebene Lockdowns und Notbremsen wertvolle Zeit für den Neustart, die sie bei wachsenden wirtschaftlichen Schäden oftmals nicht mehr haben, vielen Betrieben geht gerade die Luft aus.“ Die durch den Lockdown hart getroffenen Unternehmen bräuchten dringend eine Perspektive und schnelle finanzielle Unterstützung für ihr wirtschaftliches Überleben.

Der Gaststättenverband Dehoga in Niedersachsen hält den verlängerten Corona-Lockdown für verfehlt und sorgt sich um die Gesundheit von Gastronomen und Hoteliers. „Mittlerweile herrscht überall tiefste Frustration und Depression“, sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. „Wenn das ständig so weitergeht, geht es für die Betriebe nicht mehr nur um eine existenzielle Gefährdung, sondern auch um persönliche Gefährdung.“ Der Ausfall des Ostergeschäfts bedeute einen Verlust von rund 200 Millionen Euro.

Unverständnis im Harz

Mit Unverständnis reagierte die Tourismusbranche. „Ich bin auch nicht dafür, ohne Wenn und Aber alles aufzumachen. Aber das ist eine ganz große Enttäuschung“, sagte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands, Carola Schmidt. Das Übernachtungsverbot stehe in keinem Verhältnis zum Einfluss der Branche auf die Infektionszahlen. „Das ist ganz schwer nachzuvollziehen.“

Die Landtags-Opposition kritisierte vor allem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Es macht nur noch fassungslos, wie wenig die Landesregierung aktiv zur Pandemiebekämpfung beiträgt“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Den Menschen immer mehr abzuverlangen, gleichzeitig aber selbst seine Hausaufgaben nicht zu machen – das ist Regierungsversagen.“ Diese Politik sei nicht mehr vermittelbar. Birkner: „Das Vertrauen der Menschen erodiert massiv.“

Opposition kritisiert Weil

Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg nannte es einen „Offenbarungseid“, wenn der Ministerpräsident nach gut einem Jahr Pandemie sage, man habe einmal die gesamte Situation in den Blick genommen. Der Oster-Lockdown sei erneut halbherzig und werde am Ende nicht fruchten.

Von Marco Seng