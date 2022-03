Hannover

Angesichts hoher Infektionszahlen unter Schülerinnen und Schülern bleibt es in vielen Grundschulklassen in Hannover bei der Maskenpflicht auch im Unterricht. Eigentlich müssen Erst- bis Viertklässler in Niedersachsen seit Montag an ihrem Sitzplatz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Das ist Teil der jüngsten Lockerungen in der Corona-Pandemie.

Am Montag stellte sich angesichts hoher Infektionszahlen in den Schulen jedoch heraus: In etlichen Klassen an vielen Grundschulen in der Stadt Hannover wie auch im Umland muss die Maske vorerst für mindestens eine weitere Woche getragen werden. Stand vergangener Freitag waren 17.000 Schülerinnen und Schüler sowie 1841 Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen infiziert.

Zur Sicherheit zurück zur Maske

Das ist Teil eines Sicherheitsmechanismus, den Niedersachsens Kultusministerium Grant Hendrik Tonne (SPD) Erziehungsberechtigten und Schulen erst am vergangenen Freitag erläutert hatte: „Wenn ein Kind in der Klasse infiziert ist, setzen die anderen eine Woche lang ihre Maske wieder auf und testen sich täglich.“ Das sei insgesamt „immer noch viel strenger als in anderen Bereichen, in denen es dann gar keine Maskenpflicht mehr gibt“.

Werben für die Maskenfreiheit: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Genau dieser Sicherheitsmechanismus greift nun offenbar in vielen Grundschulen Hannovers – zum Teil ordnen Schulleiter das gleich für die gesamte Schule an, wie etwa an der Ernst-Reuter-Schule in Barsinghausen. „Wir möchten in der Schule das Tragen der Masken zum eigenen Schutz und zum Fremdschutz bis zu den Osterferien beibehalten“, heißt es in einem Brief an die Eltern. Alle Kinder und Erwachsenen seien an die Masken gewöhnt, „zumal wir alle gesund in die Osterferien gehen wollen“.

Schulen beraten noch über Maskenpflicht

In anderen Fällen wie an der Grundschule Kastanienhof in Limmer und weiteren Einrichtungen im Stadtgebiet trifft die Maskenpflicht jedenfalls einzelne Verbände, wie die Klassenlehrer den Eltern am Montag mitteilten – an weiteren Schulen im Stadtgebiet wurde am Montag noch beraten, ob nicht die gesamte Schule bei der Maske bleiben soll – zumindest bis zum Ferienbeginn Anfang April.

Kultusminister Tonne dringt in seinem Elternbrief darauf, dass Einschränkungen für die Schülerinnen und Schüler nur so lange aufrechterhalten werden sollen, wie es unbedingt notwendig ist. „Gerade wenn es um das Lesen lernen und das richtige Sprechen geht, ist es gut, die Maske ablegen zu können. Wer seine Maske weiter auch am Sitzplatz tragen möchte, kann das aber natürlich trotzdem tun.“

Unverständnis für Aufhebung der Maskenpflicht

Damit stößt der Kultusminister nicht überall auf Verständnis. Er halte die Lockerungen zu diesem Zeitpunkt für falsch, sagte der Leiter einer Schule in Hannovers Norden. „Durch den Wegfall der Maskenpflicht wird die Zahl der Ausfälle bei den Lehrkräften noch weiter steigen. Das gefährdet den Präsenzunterricht.“

In der Schule sind einige, aber nicht alle Klassen von aktuellen Infektionen betroffen. Allerdings, gibt der Schulleiter zu bedenken: Die Kinder treffen sich klassen- und jahrgangsübergreifend in der Ganztagsbetreuung und im AG-System. Am sinnvollsten sei daher, wenn die gesamte Schule bei der Maskenpflicht bleibe, meinte der Schulleiter.