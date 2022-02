Hannover

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) warnt davor, dem Beispiel Dänemarks zu folgen und die Corona-Beschränkungen vorzeitig aufzuheben. „Wir sollten Lockerungsdebatten angesichts des rasanten Infektionsgeschehens zurückhaltend führen“, sagte der CDU-Politiker der HAZ. „Auch wenn die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten trotz steigender Inzidenzen offenbar stabil bleibt – wir haben bundesweit immer noch nicht die gewünschte Impfdichte erreicht, und Experten weisen auf eine in den Ländern zum Teil sehr unterschiedliche Infektionsdynamik hin. Natürlich müssen wir uns auf die Zeit nach Omikron gut vorbereiten, damit wir nicht durch Diskussionen über die dann vertretbaren Öffnungen unnötig Zeit verlieren.“

Lage in Kliniken angespannt, aber nicht dramatisch

Auch Niedersachsens Städtetag hält eine Aufhebung der Corona-Einschränkungen zum derzeitigen Zeitpunkt in Niedersachsen für zu früh, wie Hauptgeschäftsführer Jan Arning sagt – auch wenn die Lage in den Krankenhäusern längst nicht so dramatisch sei wie im Dezember befürchtet. Allerdings solle die Landesregierung mit Auslaufen der neuen Corona-Verordnung am 23. Februar den Krankenhäusern wieder mehr Freiheit geben. Derzeit sind sie durch die Verordnung verpflichtet, mindestens vier Prozent der Betten auf Normalstationen für Corona-Patienten freizuhalten und 15 Prozent auf den Intensivstationen.

„Die Krankenhäuser steuern, ob mit oder ohne Verordnung, ihre Covid-Ressourcen eigenverantwortlich entsprechend der Nachfrage. Von daher ist die Verordnung im Grunde nicht erforderlich und kann spätestens am 23. Februar auslaufen, wenn es die Lage auf den Intensivstationen dann zulässt“, sagte Arning der HAZ.

Allerdings solle der Bund weiterhin Ausgleich für die Covid-Versorgung leisten, da für die Versorgung von Corona-Patienten weiterhin gesonderte Bereiche und Stationen vorgehalten werden müssten, die nicht für die Versorgung anderer Patienten genutzt werden dürften. Auch sei weiterhin ein zwei- bis dreimal höherer Personalaufwand erforderlich, insbesondere durch den hohen Aufwand bei An- und Umkleiden des Personals und einen höheren Pflegeaufwand, sagte der Städtetags-Geschäftsführer der HAZ.

