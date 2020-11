Hannover

In den besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen in Niedersachsen bessert sich die Lage trotz der im Oktober verschärften Maßnahmen offenbar nicht. Vor allem im Landkreis Cloppenburg und in der Stadt Delmenhorst, wo Beschränkungen schon rund zwei Wochen vor dem allgemeinen Teil-Lockdown angeordnet wurden, steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter an.

Maßnahmen greifen nicht

„Wir hatten den Eindruck, dass die Maßnahmen greifen“, sagte der Leiter des Landes-Krisenstabes, Heiger Scholz, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags zur Situation in Delmenhorst. „Das kann man heute nicht mehr so siegesgewiss sagen.“ Auch in Cloppenburg müssten eigentlich „Bremsspuren“ zu sehen sein.

Im Kreis Cloppenburg lag die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen am Donnerstag laut Gesundheitsministerium bei 336,9 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche), in der Stadt Delmenhorst bei 225,6. Auch im Kreis Vechta war der Wert mit 273,1 sehr hoch. In ganz Niedersachsen lag die Inzidenz bei 101,3. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstag 1423 neue Ansteckungen und sechs weitere Todesfälle.

Kaum Fälle zuzuordnen

„Die Situation ist weiter über die Maßen angespannt“, sagte Scholz. Dramatisch sei, dass ganz wenige von diesen vielen Fällen einem konkreten Ausbruchgeschehen zugeordnet werden könnten. Im Kreis Cloppenburg seien es nur 18 von rund 550 Fällen, in der Region Hannover seien nur 41 Ansteckungen in Alten- und Pflegheimen zuzuordnen. „Man kann überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas optimistisch stimmt“, erklärte Scholz.

Nach Angaben des Krisenstabes infizieren sich zwar vor allem Jüngere, der Anteil der infizierten älteren Menschen steige aber. Rund 20 Prozent sind demnach älter als 60 Jahre. Im Sommer seien es nur 8 Prozent gewesen. Damit steige auch die Zahl der Intensivpatienten und der Beatmungsfälle.

Müssen Kliniken bald Operationen verschieben?

Scholz kündigte an, dass die Krankenhäuser in Niedersachsen schon bald nicht lebensnotwendige Operationen verschieben würden. „Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Woche dazu kommen müssen, elektive Leistungen stufenweise herunterzufahren“, sagte Scholz. „Wir müssen Personal freischaufeln für die Beatmungsbetten.“ Es werde auf jeden Fall ausreichend Personal da sein, um die Intensivstationen zu besetzen.

