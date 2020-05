Hannover

Am Muttertag an diesem Sonntag und auch in der kommenden Woche müssen viele Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen weiter auf Besuche von Familienangehörigen verzichten. Das Land will die wegen der Corona-Pandemie verordneten strengen Besuchsregeln vorerst nicht weiter lockern. Die stellvertretende Leiterin des Landes-Krisenstabes, Claudia Schröder, kündigte am Freitag an, dass in Niedersachsen anders als in anderen Bundesländern sogenannte „Besuch-Tandems“ ab Montag noch nicht zugelassen seien. Dabei geht es darum, dass ein Heimbewohner von einer festen Person regelmäßig Besuch erhalten kann.

Als Grund für die Entscheidung nannte Schröder, dass die meisten Heime noch keine dafür nötigen Hygienepläne vorgelegt hätten. „Es muss klar sein, wie sich Besucher durch das Heim bewegen. Wie werden sie geschützt, wie werden die Bewohner geschützt?“, sagte Schröder. Das Land wolle die Regelung aber so schnell wie möglich umsetzen. „Wir werden das weiter prüfen.“

Viele Corona-Tote in Heimen

Nach einer ersten Lockerung am 17. April dürfen Alten- und Pflegeheime Besuche prinzipiell zulassen, allerdings nur wenn Hygienekonzepte zur Verhinderung von Infektionen vorliegen. Nur wenige Heime hätten dies bislang getan. „Ich möchte dafür nachdrücklich werben bei Heimleitungen, davon Gebrauch zu machen und die Gesundheitsämter sind aufgefordert, die Heime zu unterstützen“, sagte Schröder. An Schutzmaterial für die Alten- und Pflegeheime fehle es nicht. Es sei genug für alle auf Lager. Gerade für kleinere Einheiten dürfte die Umsetzung solcher Hygienekonzepte aber schwierig sein, weil es häufig an Zeit, Unterlagen oder räumlichen Voraussetzungen fehlt.

Die Heime und ihre Bewohner in Niedersachsen waren bislang überproportional stark von der Corona-Epidemie betroffen. Von den 500 bis Freitag registrierten Todesfällen handelte es sich in 246 Fällen um Heimbewohner, sagte Schröder. 87 Prozent der Todesfälle betrafen Menschen im Alter von 70 Jahren an aufwärts. Heimbewohner seien insofern eine Risikogruppe.

Von Marco Seng