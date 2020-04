Hannover

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt die Landesregierung auf die Aufklärung von Infektionsketten. „Die Kontaktnachverfolgung wird eines der zentralen Themen sein“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Dafür müsse man die notwendigen Kapazitäten in den Gesundheitsämtern schaffen. Nach Angaben von Reimann sollen dort jeweils Teams von fünf Personen pro 20.000 Einwohner gebildet werden, um die Infektionsketten zu verfolgen. „Das können Mediziner, aber auch Fachangestellte machen.“ Von der Anwendung einer App dafür sei man aber noch recht weit entfernt.

Betrug bei Schutzausrüstung

Reimann forderte, dass Schutzausrüstung künftig verstärkt in Niedersachsen produziert werden soll. „Wir sind gut beraten, mit unseren Herstellern in Niedersachsen ins Gespräch zu kommen, um eine kontinuierliche Produktion von Schutzausrüstung sicherzustellen.“ Aus dem Ausland werde zu spät und zu wenig geliefert. Die Ministerin beklagte zudem Betrügereien in der „gesamten Lieferkette“ – etwa bei Bestellungen in China. In den Kartons sei häufig nicht drin, was draufstehe.

Die SPD-Politikerin verteidigte im Ausschuss die strengen Regelungen im Kampf gegen das Virus und die nur zögerlichen Lockerungen ab kommender Woche. „Hätten wir das nicht getan, hätten wir ein desaströses Ostern erlebt.“ Und es sei immer noch eine fragile Situation. „Die Lockerungen müssen schrittweise und sukzessive erfolgen, um Rückfälle zu vermeiden“, sagte Reimann. Es gehe jetzt darum, den Vorsprung nicht zu verspielen. Das Risiko, eine zweite oder dritte Welle zu bekommen, sei sehr groß.

Behandlungskapazitäten reichen aus

Laut Reimann wurde die Ansteckungsquote in Niedersachsen von anfänglich drei Personen auf eine oder sogar leicht darunter gedrückt. Das heißt, dass ein Infizierter statistisch nur noch eine andere Person ansteckt. „Unter eins kann man sagen, wir haben genügend Behandlungskapazitäten.“ Bei einer Quote von 1,3 Personen sei man schon im Sommer am Rande aller Kapazitäten. „Wir können nicht verhindern, dass sich Leute anstecken. Aber wir wollen, dass alle eine Chance auf Heilung haben.“

Den Forderungen nach Lockerungen der Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen erteilte die Ministerin ein Absage. Das sei eine „ganz heikle Geschichte“. In dem stark betroffenen Heim in Wolfsburg gebe es inzwischen 40 Tote. Reimann forderte alle Einrichtungen auf, Konzepte zu entwickeln. Es müsse dabei nicht nur um Schutz gehen, sondern auch um Konzepte gegen die Vereinsamung. Wenn es einen Fall im Heim gebe, sollten alle Bewohner und das Personal getestet werden, sagte Reimann.

Von Marco Seng