„Eine Sitzung zu Ende bringen kann ich schon“, sagt Heiger Scholz – und lacht. Seit einigen Tagen ist der gewichtige Jurist, den man sonst nur als wichtigen Strippenzieher im Hintergrund kennt, der oberste Krisenmanager des Landes. Wie fühlt man sich in so einer Rolle als Leiter des Krisenstabes? „Ungeplant“, sagt Scholz nur knapp, und er sagt es so schnell, dass man noch einmal nachfragen muss, ob man das kurze Wort denn auch richtig verstanden habe. Ja richtig, „ungeplant“ fühle er sich, weil er selber überhaupt keine Wochenplanung mehr machen könne, dafür aber ständig alle Planungen – die der Anderen – durcheinanderwerfen muss. Oder auch nicht.

Scholz ist seit November 2017 Staatssekretär im Sozial- und Gesundheitsministerium und schlägt sich gewöhnlich mit ganz anderen Themen herum als der Seuchenbekämpfung. Der 1957 in Warburg geborene Sozialdemokrat hat in Göttingen Abitur gemacht, danach ist er wie viele seines Jahrgangs nicht zur Bundeswehr gegangen, sondern hat dem Kriegsdienst einen Zivildienstjob bei der Johanniter-Unfallhilfe vorgezogen. Erst dann kam das Studium in Göttingen und in Freiburg. Schnell zog es den Schnellsprecher dann in die Kommunalpolitik.

Größere Lagen hat Scholz bereits als Stadtdirektor in Seelze in der Region Hannover geleitet. Gut elf Jahre war er dort Verwaltungschef, bevor er als Hauptgeschäftsführer zum Niedersächsischen Städtetag ging, wo er ebenfalls elf Jahre blieb und sich einen Ruf als zuverlässiger und kompetenter Gesprächspartner erwarb.

Aber dieser Krisenstab, der sich täglich im Lagezentrum des niedersächsischen Innenministeriums trifft, sei schon etwas anderes als die Lagen in Seelze, sagt der Staatssekretär. Etwa 20 Personen, Abgesandte aller Ministerien, treffen sich hier und beraten täglich neu, was zu tun ist, welche Einrichtungen geschlossen werden sollten, welche nicht oder noch nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Dabei ist auch ständig abzuwägen, was denn nun dringlicher ist. „Es ist interessant, wie die Interessen hier aufeinanderprallen“, sagt Scholz – der Schutz des Lebens auf der einen und die wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite.

Noch sei man in Niedersachsen in der Phase der Eindämmung der gefährlichen Krankheit. Deshalb müssten auch die Ostfriesischen Inseln abgesperrt werden. Genauso wie auch die Inseln vor den Küsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns. Und Scholz sagt mit Blick auf die Zahlen, dass die Eindämmung in Niedersachsen auch sehr gut klappe.

Die hohen Einträge der Infizierten führt der Staatssekretär vor allem auf heimgekommene Skifahrer zurück, die aus Tirol oder anderen Gegenden wieder nach Niedersachsen gekommen sind. Das erkläre auch, warum es in Mecklenburg-Vorpommern noch weniger Infizierte gebe. Dort führen nicht so viele Menschen in den Skiurlaub. „Es geht jetzt darum, den Berg, der sich unvermeidlich auftürmt, möglichst lange flach zu halten – um nichts anderes geht es“, sagt der Staatssekretär. Und spricht noch etwas schneller als gewöhnlich.

Dabei bringt den 62-Jährigen, der als ausgewiesener Pragmatiker gilt, gewöhnlich nichts so schnell aus der Ruhe. Eine gewisse Gelassenheit bringt Scholz, ein praktizierender Katholik, schon von Haus aus mit. Deswegen hat er schon ein wenig schlucken müssen, dass auch die Ostergottesdienste ausfallen müssen. Dies bedauerten er und seine Frau, die sonst am Gründonnerstag der österlichen Wochenliturgie folgten, schon sehr. „Aber der Verstand ist uns gegeben, dass wir uns auch seiner bedienen“, sagt er. In Zeiten von Corona müsse man mit solchen Einschnitten eben leben.

Wie lange der Krisenstab arbeiten werde? Scholz gibt keine Prognose ab. „Noch sind wir nicht in einer Situation wie Italien“, sagt er. Und er arbeitet hart daran, dass es nicht zu so dramatischen Entscheidungen kommt, wie sie jetzt in überlasteten italienischen Krankenhäusern gefällt werden.

