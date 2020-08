Hannover

Die Corona-Infektionszahlen gehen auch in Niedersachsen wieder deutlich nach oben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover stieg die Zahl der bestätigten Infektionen am Mittwoch auf 15.681. Das sind 157 mehr als am Tag zuvor – und damit der höchste Anstieg in Niedersachsen seit April. Binnen einer Woche kamen insgesamt 541 Fälle hinzu. „Das sind deutlich höhere Zahlen als in den vergangenen Wochen“, sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm. „Natürlich macht uns das Sorgen.“

Vechta und Salzgitter stark betroffen

Laut Grimm lässt sich ein Teil der Neuinfektionen auf Urlaubsreisen und Veranstaltungen zurückführen. Schwerpunkte gebe es dabei nicht. Die Infektionen verteilten sich über ganz Niedersachsen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen war im Landkreis Vechta mit 22,4 am höchsten. Es folgte die Stadt Salzgitter mit 19,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Region Hannover meldet 11,4 Fälle. Landesweit lag diese sogenannte Inzidenz bei 6,8. Das Durchschnittsalter der Infizierten sei deutlich niedriger als noch im Frühjahr, sagte Grimm.

Nach Auswertung des Gesundheitsministeriums hat sich weniger als die Hälfte der mit dem Coronavirus Infizierten in Niedersachsen in Deutschland angesteckt (43,3 Prozent). Das sei bei der Nachverfolgung der Gesundheitsämter in den vergangenen Wochen fünf deutlich geworden, sagte Grimm. Aus dem Ausland wurden demnach zuletzt 22,4 Prozent der Infektionen eingeschleppt, vor allem aus Österreich, dem Kosovo, Italien und Kroatien. Das Robert-Koch-Institut hatte am Dienstag von knapp 40 Prozent Infektionen aus dem Ausland gesprochen – bundesweit. Möglicherweise spielt es eine Rolle, dass in anderen Bundesländern die Sommerferien schon vorbei sind. Bei immerhin 34,3 Prozent konnten die Gesundheitsämter in Niedersachsen die Infektionsketten nicht nachvollziehen.

Reimann gegen Party-Regelung

Die von mehreren Bundesländern geforderte bundeseinheitlichen Corona-Regelung für Partys und Feste sieht das Gesundheitsministerium kritisch. Niedersachsen habe „relativ strenge Regelungen“ bei Zusammenkünften, sagte Grimm. Ministerin Reimann wolle keine Aufweichung durch bundeseinheitliche Regeln. Zu den Problemen mit Reiserückkehrern sagte Grimm, dass die Behörden nur stichprobenartig prüfen könnten, ob diese sich auch an die Quarantänepflicht hielten.

Von Marco Seng