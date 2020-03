Hannover

In Österreich werden alle Schulen bis zu den Osterferien geschlossen – Niedersachsen könnte dem Beispiel bald folgen. In der Regierungskoalition aus SPD und CDU gibt es nach Informationen der HAZ ernsthafte Überlegungen, die Osterferien um eine Woche nach vorne zu verlängern.

Regulär beginnen die Osterferien am 30. März. Der letzte Schultag vor den Ferien wäre damit der 27. März. Der Ferienbeginn könnte nach den Plänen von SPD und CDU um eine Woche nach vorne verlängert werden.

In kleiner Runde diskutiert

Der Plan ist am Dienstag nach HAZ-Informationen in kleiner Runde erörtert worden. Im Koalitionsausschuss sitzen Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) auf Regierungsseite sowie die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder ( SPD) und Dirk Toepffer ( CDU). Offiziell bestätigt wurde der Plan nicht. Regierungssprecherin Anke Pörksen dementierte ihn aber auch nicht und sagte: „Es gibt Überlegungen in alle Richtungen.“

Auch in anderen Bundesländern gibt es ähnliche Überlegungen. In Baden-Württemberg fordert der Philologenverband, die Osterferien vorzuziehen, um die Verbreitung des Sars-Corona-2-Virus zu stoppen. Die Kultusminister der Länder treffen sich derzeit in Berlin. Der Umgang mit dem Coronavirus ist dabei das bestimmende Thema.

Zustimmung von Schulleitern

Die Niedersächsische Direktorenvereinigung rechnet nach Angaben ihres Vorsitzenden Wolfgang Schimpf damit, dass es zu den verlängerten Osterferien kommt. „Das scheint mir vernünftig, um die Verlangsamung des Infektionsgeschehens zu unterstützen“, sagte Schimpf, der Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums in Göttingen ist. „Die Landesregierung muss dabei bedenken, in welch schwierige Situation man damit berufstätige Eltern bringt, sagte Schimpf.

