In der Corona-Krise setzt die Privatwirtschaft zunehmend auf Kurzarbeit, um Personalkosten zu reduzieren und Kündigungen zu vermeiden. Dafür gibt es finanzielle Unterstützung vom Bund. Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen ist der Ansicht, dass diese Regelungen auch für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst gelten sollte, wenn Theater, Bäder, Bürgerämter, Museen, Kitas und andere Einrichtungen geschlossen werden müssen. Bei Beamten sei Kurzarbeit verfassungsrechtlich nicht möglich. Für sie kämen aber Abordnungen in andere Tätigkeitsbereiche der öffentlichen Verwaltung infrage.

Viele Behörden ohne Beschäftigung

„Ein Teil des öffentlichen Dienstes ist in diesen Krisenzeiten über Gebühr gefordert und leistet Großartiges für die Gesellschaft. Ein anderer Teil ist durch die Schließung von Einrichtungen und Behörden zur Beschäftigungslosigkeit verdammt“, sagte der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf, der HAZ. Die beschäftigungslosen Arbeitnehmer erhielten aber in der Regel 100 Prozent ihrer Dienstbezüge weitergezahlt, obwohl die Arbeitszeiten teilweise auf null reduziert seien. Die Möglichkeit von Homeoffice sei nicht in allen Fällen gegeben. „Dies ist eine Ungleichbehandlung der öffentlichen Arbeitnehmer gegenüber Arbeitnehmern der Privatwirtschaft, die bei Kurzarbeit in der Regel lediglich 60 Prozent des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts erhalten“, kritisierte Zentgraf.

Nach Ansicht des Steuerzahlerbundes bestehen in Niedersachsen bereits die rechtlichen Grundlagen für Vereinbarungen über Kurzarbeit im öffentlichen Dienst. Können sich Arbeitgeber und Personalräte nicht in der Frage einigen, ob und wie Kurzarbeit eingeführt werden solle, könnten sowohl der Arbeitgeber wie der Personalrat die Einigungsstelle anrufen. Alternativ seien tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit anzustreben.

Einsparungen für Land und Kommunen

Die Zahlung von Kurzarbeitergeld im öffentlichen Bereich würde laut Zentgraf nicht lediglich eine Belastungsverschiebung von Steuer- auf Sozialversicherungskassen auslösen, sondern durch die insgesamt geringeren Zahlungen an Betroffene auch zu Einsparungen für Land und Kommunen führen.

