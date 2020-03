Hannover

In Niedersachsen werden die Schulen ab Montag bis zum 18. April geschlossen bleiben. Auch die Kindertagesstätten bleiben zu. Für die Kinder von Rettungskräften, Ärztinnen, Sanitätern und Polizisten wird es eine Notfallbetreuung geben – bis zum 8. Schuljahr. Auch Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Dieses Notprogramm zur Eindämmung der Corona-Krise haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sowie einige Ministerkollegen am Freitag verkündet. Weil sagte, man müsse das öffentliche Leben jetzt für vier Wochen „herunterdimmen“. Damit sei die Corona-Krise aber noch nicht überwunden.

Zahlen der Infizierten gehen hoch

Bereits seit Tagen denkt die Landesregierung über einschneidende Maßnahmen nach, um die Verbreitung des Virus auf einem möglichst niedrigen Ausgangsniveau zu halten. Ein Krisenstab hatte bereits am Donnerstag dringend empfohlen, Kitas und Schulen zu schließen, doch wollte die Landesregierung nach Weils Worten das Vorgehen erst in Berlin mit anderen Bundesländern abstimmen. Landesgesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) erklärte am Freitag, jetzt gingen auch in Niedersachsen die Zahlen der Infizierten hoch, allerdings im Vergleich zu anderen Bundesländern noch auf niedrigem Niveau. Reimann sagte, man stehe vor Herausforderungen, die man in diesem Ausmaß noch nicht erlebt habe. Sie appellierte an die Bevölkerung, sich vernünftig zu verhalten und – soweit nicht krank – weiter zur Arbeit zu gehen: „Das Virus fordert uns alle.“ Infizierte sollten „mit einem guten Buch“ zu Hause bleiben.

Auch Weil sprach von einer „echten Herausforderung für die Solidarität unserer Gesellschaft“. Es werde auf diesem heruntergedimmten Niveau vier Wochen weiter so gehen. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern könne das Virus ein bis zwei Jahre grassieren. Vier Fünftel der Infizierten könnten „so gut wie gar nicht betroffen sein“, während ein Fünftel der Bevölkerung mit „schweren Verläufen mit richtiger Intensität“ rechnen müsse. Deutschland habe mit den jetzt eingeleiteten Maßnahmen aber „realistische Chancen, relativ gut mit der Krise fertig zu werden“: „Wir können die Voraussetzung schaffen, dass viele Leben gerettet werden.“

Abiturienten sollen ab 15.4. wieder in die Schule

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sagte, dass über die Schulschließungen hinaus alle Exkursionen und Reisen, die bis zum Ende des Schuljahres geplant seien, abgesetzt werden sollten. Abschlussarbeiten und Abiturprüfungen sollten umgesetzt werden. Abiturienten sollten am 15. April wieder in die Schulen kommen. Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) kündigte an, dass man zur Krankenversorgung auch Medizinstudenten heranziehen wolle. Auch Sanitätskräfte der Bundeswehr sollten verpflichtet werden. Neben den Universitäten bleiben auch staatliche Theater sowie Lesesäle der Bibliotheken bis zum 19. April geschlossen. Ausleihen seien aber weiterhin möglich.

Gesundheitsministerin Reimann appellierte an die Bevölkerung, auch private Treffen zu reduzieren, auch von Kindern. Das von der Region Hannover verhängte Besuchsverbot für Krankenhäuser sei richtig. „Für Altenheime gilt das Gleiche: möglichst keine Besuche.“

Von Michael B. Berger