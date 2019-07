Der frühere SS-Mann Karl M. war 1944 in Frankreich an der Ermordung von 86 Menschen beteiligt – in einem Fernseh-Interview zeigte er keinerlei Reue und wies sogar den Opfern Schuld an ihrem Schicksal zu. Die Staatsanwaltschaft in Hildesheim hat deswegen jetzt Anklage gegen den 96-Jährigen erhoben.