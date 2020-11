Hannover

Der Streit um die Corona-Regeln für die Schulen in Niedersachsen spitzt sich zu. Während die Landesregierung daran festhält, dass in der Regel alle Schüler in voller Klassenstärke an den Schulen unterrichtet werden, wächst der Widerstand nun auch in den Kommunen.

„In der Konferenz der Oberbürgermeister der großen Städte gibt es dazu eine einhellige Meinung – sie sind für das Wechselmodell“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning am Montag der HAZ. Bei den kleineren und mittleren Städten sei die Meinung dazu eher geteilt. Die Einführung des Wechselmodells würde bedeuten, dass nur noch die Hälfte der Schülerinnen und Schüler direkt im Klassenzimmer unterrichtet würde. Die andere Hälfte würde ins Homeschooling gehen. Viele Lehrer und zum Teil auch Schüler plädieren für diese Variante, um das Risiko einer Corona-Ansteckung zu reduzieren.

„Aufenthalt in den Schulen gut zu vertreten“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) erteilte solchen Überlegungen allerdings am Montag eine Absage. „Diesen Forderungen kann ich persönlich nichts abgewinnen“, sagte Weil in einer Regierungserklärung vor dem Landtag. Der Aufenthalt in der Schule sei „sehr gut zu vertreten“, wenn die Hygieneregeln und die Maskenpflicht beachtet würden und regelmäßig gelüftet werde. Im Moment befänden sich 86,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. Dies zeige, dass der Weg Niedersachsens richtig sei.

Regeln für den Wechselbetrieb

Weil wies darauf hin, dass es klare Regularien für den Wechselbetrieb (Szenario B) gebe: Dabei sei Niedersachsen das einzige Bundesland, das weiterführende Schulen bereits dann in den Wechselbetrieb schicke, wenn ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner vorliegt und das Gesundheitsamt eine Quarantäne für eine ganze Schulklasse oder Kohorte verordnet hat. Ein automatischer Wechsel ins Szenario B für alle Schulformen ist ab einem Inzidenzwert von 200 vorgesehen.

Kritik an „Durchhalteparolen“

Der Oberbürgermeister von Salzgitter, Frank Klingebiel ( CDU), hatte im HAZ-Gespräch gefordert, alle Schulen in Niedersachsen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 19. Dezember in den Wechselbetrieb zu schicken, so wie er es in seiner Stadt bereits getan hat. Äußerungen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), die Schulen seien pandemiefest, bezeichnete er als „Durchhalteparolen“.

Tonne missbilligte am Montag ausdrücklich die Entscheidung der Stadt Salzgitter und die Haltung von Klingebiel. Ein Sprecher des Ministers erklärte, es bestehe „keine Notwendigkeit, grundsätzlich die Hälfte aller Kinder aus den Schulen nach Hause zu schicken, um dort zu lernen“. Der Minister hätte sich eine differenziertere Entscheidung in der Stadt Salzgitter gewünscht.

7200 Schüler in Salzgitter im Homeschooling

Laut Kultusministerium führt die Entscheidung der Stadt Salzgitter dazu, dass jeweils mehr als 7200 Kinder und Jugendliche ins Homeschooling müssen, verbunden mit großen Herausforderungen für Schulen, Eltern und Schüler. „Es gibt als minder einschneidende und gleichwohl differenziertere und wirksame Maßnahme die Möglichkeit, betroffene Schulen in das Szenario B zu versetzen“, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher.

Land hat keine Handhabe

Eine Möglichkeit, den Oberbürgermeister zu einem anderen Verhalten zu zwingen, hat das Land nicht. Klingebiel sagte auf Anfrage der HAZ: „Natürlich darf ich auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und bei hohen Inzidenzwerten Verschärfungen erlassen. Nur Erleichterungen dürfen wir als zuständige Behörde nicht gegen die Landesverordnung verfügen.“ Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Salzgitter lag am Montag bei 113.

Er habe seine Position mit den Kollegen aus anderen niedersächsischen Städten besprochen, betonte Klingebiel, der auch Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages ist. Dem Vernehmen nach soll es in dieser Woche ein Gespräch mit dem Kultusminister geben.

