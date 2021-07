Hannover

Ein bisschen sparen hier, ein paar wohl dosierte Zuschüsse dort, etwa für ein Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler. Der Haushaltsentwurf, den Niedersachsens Landesregierung am Montag präsentierte, wirkt seltsam unentschlossen. Den strikten Sparern ist er nicht resolut genug, Gewerkschaften, die verstärkt einen massiv ausgestatteten Staatsfonds für Wohnungsbau und Klimapolitik fordern, ist er nicht üppig genug. Nicht Fisch noch Fleisch, könnte man sagen. Oder: Die Mutter der Porzellankiste. Denn in einer Zeit, in der das letzte Wort über die Pandemie noch nicht gesprochen ist, ist diese vorsichtige Haushaltspolitik richtig.

Warum gibt es überhaupt 2000 Geisterstellen?

Tatsächlich präsentiert die rot-schwarze Landesregierung einen Immer-Noch-Krisenetat, der über zwei Jahre reichen und so etwas wie Verlässlichkeit bieten soll. Ein verständliches Vorgehen, wobei man sich schon fragt, warum die 2000 Geisterstellen, die in Niedersachsens Landesregierung jetzt tatsächlich wegfallen sollen, nicht schon früher gestrichen worden sind. Die Regierung kann aber schon deshalb vorsichtig bleiben, weil sie eine Menge Geld in ihren Sondervermögen gebunkert hat, auch wenn dies das Budgetrecht des Landtages ziemlich einschränkt.

Aber unter dem Strich sind die großen finanzpolitischen Fehler der großen Koalition schon vor Beginn der Pandemie gemacht worden. Etwa die vorschnelle und überhastete Streichung des Elterngeldes für Kita-Plätze, die im Wesentlichen ein Geschenk für die Mittelschicht war. Oder der Verzicht auf eine effiziente Überprüfung der staatlichen Strukturen in Niedersachsen, von der schon die rot-grüne Regierung nichts wissen wollte. Aber zu solchen entschlossenen Schritten fehlt einer Regierung in Wahlzeiten der Mut – egal, welcher Coleur.

Von Michael B. Berger