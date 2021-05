Hannover

Die Diätenkommission des Landtags empfiehlt in der Corona-Krise eine Kürzung der Abgeordneten-Gehälter um rund 65 Euro im Monat. Die Grünen sind schon mal einverstanden.

„Wir fordern die anderen Fraktionen auf, den Rückgang der Löhne in Niedersachsen in der Corona-Krise auch für die Abgeordneten nachzuvollziehen und die empfohlene Absenkung zu beschließen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Helge Limburg, am Montag in Hannover. Viele Menschen hätten ihre Jobs verloren, andere kämpften mit Gehaltseinbußen und unsicheren Perspektiven. „Da wäre die leichte Absenkung der Diäten, was der Lohnentwicklung in den vergangenen Monaten entspricht, zumindest ein kleines Zeichen.“

Zur Festsetzung der Abgeordneten-Gehälter hatte der Landtag vor gut zehn Jahren eine Koppelung an die Einkommensentwicklung in Niedersachsen eingeführt. Dies sollte jährlich wiederkehrende Diskussionen über die Diäten beenden und bedeutete bis zur Corona-Krise einen jährlichen Gehaltszuwachs. Zuletzt waren die Bezüge der 137 Abgeordneten im Jahr 2019 auf 7175 Euro erhöht worden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Landtag dann gegen eine Erhöhung entschieden. Nun also steht sogar das Absenken der Abgeordnetenentschädigung zur Debatte.

Auf Kritik stieß der Grünen-Vorstoß bei der FDP. Sie verweist darauf, dass sich die Fraktionen eigentlich einig waren, die Erhöhung auch in diesem Jahr auszusetzen und 2022 dann eine neue Gesamtberechnung vorzunehmen. Das Abweichen der Grünen von dieser Linie sei eine reine PR-Aktion. Ähnlich äußerte sich die SPD. Sie will weder für eine Erhöhung noch für eine Senkung der Diäten in diesem Jahr stimmen. Die CDU-Landtagsfraktion verwies auf laufende Gespräche, deren Ergebnis man nicht vorgreifen wolle.

Ganz einfach könnte die Sache sein, wenn der Landtag dem Bundestag folgte: Dort sinken die Diäten der Abgeordneten in Anlehnung an die Entwicklung der Nominallöhne ab dem 1. Juli um 0,7 Prozent. Es ist die erste Minusrunde für die Abgeordneten überhaupt.

Von Michael Evers