Papenburg

Emsbrücke Rheiderlandstraße am Rand von Papenburg, 14 Uhr. Die Flut kommt. Das Wasser fließt nicht Richtung Nordsee, sondern flussaufwärts. Die Ems ist hier ein Tidefluss, das Wasser wird bis tief ins Binnenland gedrückt.

Moment: Wasser? Das da unten unter der Brücke ist kein Wasser. Das ist eine trübe, undurchsichtige, braune Brühe.

Anzeige

„Biologisch tot“, hatte Anton Schulze drei Stunden zuvor an der Schleuse vor dem Papenburger Hafen gesagt, hatte kurz den Schirm seiner Kappe hochgeschoben: „Kein Sauerstoff mehr drin.“ Links neben der Fahrrinne die Ursache, freigelegt vom Niedrigwasser: Schlick, Schlick, Schlick. Und der Verursacher des Schlicks wiederum ist zu sehen, wenn man über die Schulter blickt: „Jos. L. Meyer Papenburg“ steht in riesigen Lettern auf einer der beiden weißen Dockhallen. Hier residiert die Werft, für deren Kreuzfahrtschiffe die Ems in einen Kanal verwandelt worden ist.

Weitere HAZ+ Artikel

Schlickablagerungen vor der Seeschleuse Papenburg. Quelle: Bert Strebe

Anton Schulze kommt aus Nenndorf, einem Dorf nahe der Ems, da hat er sein Leben verbracht. Er sitzt im Beirat des Naturschutzverbands BUND im nördlichen Emsland und ist Mitglied im Nabu. Schulze ist auch Jäger, und er würde an der Ems angeln, wenn es dort noch Fische gäbe. Wenn er von Uferschnepfen und Brachvögeln und Kiebitzen redet, bekommt seine Stimme einen weichen Unterton. Bis er anfügt, dass die Bestände um 95 Prozent zurückgegangen sind.

Früher fischreich

Die Ems war mal einer der fischreichsten Flüsse Deutschlands. Hervorragende Wasserqualität bis in die Achtzigerjahre: Die Leute gingen hier schwimmen. So was sollte man heute nicht tun.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde kam 2017 zu dem Ergebnis, dass der im Emswasser schwebende Schlick, der früher 180 Milligramm pro Liter ausmachte, heute bei bis zu 50 Gramm pro Liter liegt, nahe am Flussgrund, sind es manchmal bis zu 200 Gramm.

Gesunde Fischgewässer haben einen Sauerstoffanteil von 10 Milligramm pro Liter, unter 6 Milligramm tut das Wasser Fischen nicht mehr gut. Die Ems liegt ab Mai meist bei Werten unter 5 Milligramm pro Liter. Im Extremfall können es auch weniger als 0,5 Milligramm sein. Der Umweltverband WWF konstatierte schon vor zwölf Jahren: „Der Fluss ist auf einer Strecke von über 30 Kilometern“ – zwischen Papenburg und Mündung – „praktisch tot“.

Spülfeld mit trocknendem Schlick aus der Ems. Später wird daraus ein Acker. Quelle: Bert Strebe

10 Millionen Kubikmeter Sand und Schlick

Anton Schulze hält den Citroën-Kombi zwischen zwei Feldern an. Früher, sagt er, seien das hier Wiesen mit Gräsern und Tümpeln (und Kiebitzen und Uferschnepfen) gewesen, unterhalb des Straßenniveaus. Jetzt sind es Äcker über Straßenniveau. Der Grund: Zweimal im Jahr, wenn die Meyer-Werft eines ihrer Schiffe ausliefert, wird die Fahrrinne ausgebaggert, der Schlick lande auf Flächen wie diesen. Hinterher stehe dort Mais, und die Feuchtwiesen würden immer weniger.

Anton Schulze, Naturschützer vom BUND Papenburg, vor einer der wenigen verbliebenen Feuchtwiesen. Quelle: Bert Strebe

Diese Baggerungen sind nur ein kleiner Teil dessen, was im Interesse der Schifffahrt und zwecks Überführung der Meyer-Schiffe auf der Bundeswasserstraße Ems passiert. Jedes Jahr werden aus der Unterems zwischen Papenburg und Emden und der Außenems zwischen Emden und Borkum bis zu 10 Millionen Kubikmeter Sand und Schlick gebaggert. Dass das so viel ist, liegt an den Veränderungen, die den Fluss umgebracht haben: Die Ems ist teilweise begradigt und mehrfach vertieft worden.

1985 ging es los mit einer Ausbaggerung auf 5,70 Metern Tiefe, innerhalb von zehn Jahren folgen drei weitere Eingriffe bis 7,30 Meter. 2002 wurde das Emssperrwerk bei Gandersum östlich von Emden in Betrieb genommen: Seitdem kann man den Fluss aufstauen, um Kreuzfahrtschiffe mit noch größerem Tiefgang durch die Ems zu bugsieren.

40 Kilometer bis zum Meer: Meyer-Werft in Papenburg. Quelle: Bert Strebe

Ingenieurtechnisch waren das Meisterleistungen, wirtschaftlich waren es Erfolge. Ökologisch waren es Katastrophen. Die Fließgeschwindigkeit und damit der Schlickgehalt nahmen dramatisch zu, der Sauerstoff nahm dramatisch ab. Die Tide in der Ems hat sich radikal verändert, früher kam und ging sie jeweils sechs Stunden. „Jetzt haben wir drei Stunden auflaufendes und neun Stunden ablaufendes Wasser“, sagt Schulze. Manchmal schiebt sich eine Flutwelle von einem Meter Höhe auf das noch ablaufende Wasser und knallt gegen die Schleuse in Herbrum.

Hilft der Masterplan?

IIm Bereich Herbrum gab es früher eine Aalfangstation, dort wurden jungen Glasaale, die den Fluss hinauf wanderten, gefangen, vier bis sechs Tonnen jährlich. Jetzt gibt es so gut wie keine mehr.

2015 kündigte sich eine Art zögerliches Umdenken der Politik und der Behörden an, beflügelt von einer drohenden Millionenstrafe der EU wegen mangelnder Umsetzung von Naturschutzbestimmungen an der Ems wie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: Kommunen, Land, Bund, Naturschutzverbände und die Meyer-Werft setzten sich zusammen und entwickelten den „Masterplan Ems 2050“. Ziel: Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts bei Erhaltung der uneingeschränkten Schiffbarkeit.

Fluss von Schlick befreien, Tidenpolder einrichten, Ankauf von 700 Hektar Flächen für Lebensräume für das Getier, das sich früher in und an der Ems getummelt hat – so lautet die Konzeption. Bisher ist noch nicht allzu viel geschehen: Ein paar Siele wurden fischgängig gemacht, 89 Hektar Flächen für Vogelschutz aufgekauft. Es wurde noch nicht mal alles zur Verfügung stehende Geld ausgegeben. Das wichtigste Vorhaben, mithilfe des Emssperrwerks die Tide so zu steuern, dass der Schlick verringert werden kann, soll von August an getestet werden. Ob es klappt, weiß niemand.

188 Millionen Euro für die Ausbaggerung

Im Moment sind, bis 2023, knapp 73 Millionen Euro an Ausgaben für den Masterplan einkalkuliert, einen kleineren Teil trägt der Bund, der Rest das Land Niedersachsen. Die Meyer-Werft wird nicht beteiligt, genauso wenig wie an den Ausbaggerungskosten für die Ems, die allein zwischen 2005 und 2015 Minimum 188 Millionen Euro verschlungen haben.

Und nun droht neues ökologisches Ungemach: Für den Schiffsverkehr vom und zum Emder Hafen soll die Außenems (zwischen Emden und Borkum) zusätzlich vertieft werden. Elke Meier aus der niedersächsischen Nabu-Zentrale sorgt sich, dass das die Verschlickung des Flusses, die mit dem Masterplan doch gerade bekämpft werden soll, wieder verstärkt – „und dass dann das gesamte Flusssystem kippt“..

Anton Schulze prüft den Verschmutzungsgrad der Ems am Wehr Herbrum. Quelle: Bert Strebe

Anton Schulze lässt am Herbrumer Wehr eine alte Krautsalatplastikdose an einer Angelschnur zu Wasser und holt sie wieder hoch. Dann tunkt er einen Pappstreifen hinein. Mit dem Test kann man, je nachdem, wie weit man unter der Oberfläche noch was von dem Pappstreifen erkennen kann, den Verschmutzungsgrad des Wassers bestimmen.

Hier gibt es nichts zu bestimmen. Von der Pappe unter Wasser ist so gut wie nichts zu sehen. Alles nur Brühe.

Corona-Hilfen für die Meyer-Werft? Früher gab es 20 Werften in Papenburg. Nur eine hat überlebt, durch ihre Spezialisierung auf Kreuzfahrtschiffe: die Meyer-Werft, 1795 gegründet. Im Emsland diskutiert man nicht, ob es möglich ist, 40 Kilometer vom Meer entfernt Riesenschiffe zu bauen. Man macht es möglich. Paul Bloem, früher Betriebsratsvorsitzender bei Meyer und heute Mitglied der Geschäftsführung, erzählt, dass seine Eltern „hart an der Leibeigenschaft“ bei einem Bauern gearbeitet hätten. Für ihn ist es der Inbegriff von Freiheit, ein festes Einkommen zu haben. Die Meyer-Werft bietet in Papenburg 3500 Menschen Lohn und Brot, dazu kommen 2600 Leute bei Ablegern in Rostock und Finnland – und 20.000 Stellen bei Zulieferern. Deswegen gab es immer politische Bestandsgarantien für Meyer. Jetzt, in der Corona-Krise, wo der Kreuzfahrtschiffmarkt völlig eingebrochen ist, hat sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) bereits für Unterstützung für Meyer ausgesprochen. Die Werft hat Stellenabbau angekündigt. Paul Bloem spricht davon, dass die Firma eine Milliarde Euro einsparen müsse. Grüne und Linke stellen Staatshilfen aber in Frage – weil die Meyer-Holding ihren Sitz in Luxemburg hat. Bloem nennt das eine „Nebelkerzendebatte“: Meyer zahle seine Steuern in Deutschland, für Luxemburg habe man sich nur entschieden, um keinen Aufsichtsrat einrichten zu müssen.

Von Bert Strebe