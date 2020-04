Hannover

Auch außerhalb Niedersachsens hat es der Rodewalder Wolf zu einiger Berühmtheit gebracht. Denn vierzehn Monate wurde nach dem Problemwolf gejagt. Doch weder ein eingesetzter Trapper, noch diverse Polizeibeamte konnten das umtriebige Tier zur Strecke bringen, obwohl zeitweise sogar das Landeskriminalamt eingeschaltet war. Pünktlich zum 1. April gab Niedersachsens Umweltminister Lies ( SPD) das Ende der Jagd bekannt: „Wir waren erfolglos.“ Dies war allerdings kein Aprilscherz.

Rund 2500 Schaden angerichtet

Bestätigt fühlt sich jedenfalls ein vehementer Kritiker der Aktion, der frühere Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne). Er hatte die Aktion von Anfang an infrage gestellt und das Umweltministerium mit Anfragen genervt, wie es um die Wolfsjagd bestellt sei, zu der der Umweltminister erstmals im Januar vergangenen Jahres aufgerufen hatte. Doch Monat für Monat musste Lies die Ausnahmegenehmigung für die „Entnahme“ (so wird das Fangen oder, wahrscheinlicher, Töten des Tiers im Amtsdeutsch bezeichnet) des vom Naturschutzgesetz eigentlich streng geschützten Raubtiers verlängern, weil man den Rüden GW717m einfach nicht erwischte. Ein zwei Monate altes Kalb ging in Wendenbostel auf sein Konto, eine zwei Jahre alte Kuh in Lichtenhorst sowie ein Kalb in Heemsen. Gut 2500 Euro Schaden, listete das Umweltministerium auf. Zuletzt biss der Problemwolf nachweislich am 2. Juli vergangenen Jahres zu. Dann wurde er nicht wieder „auffällig“.

Da war bereits ein ganzes Team von Spezialisten auf ihn eingesetzt, inklusive Tierarzt und Trapper. Doch mangels Ortskenntnis kam die Truppe, die dem Land Niedersachsen 150.000 Euro Kosten in Rechnung stellte, nicht zum Zuge – beziehungsweise zum Abschuss. Auch Polizeibeamte der Polizeinspektion Nienburg durchkämmten im Juni vergangenen Jahres vier Tage das Gelände, im Juli sogar elf Tage und in den Folgemonaten 21-mal – ohne Ergebnis. „Eine Identifizierung des Wolfes, die eine wesentliche Grundlage für eine mögliche Vollzugshilfe darstellt, ist bislang nicht erfolgt und dementsprechend auch kein Entnahmeversuch vorgenommen worden“, notierte das Umweltministerium noch im Januar dieses Jahres frustriert auf eine Anfrage des Grünen Meyer.

Nun also das Eingeständnis des Umweltministers Olaf Lies, dass die Jagd erfolglos war. „Es hat sich gezeigt, dass das Bundesnaturschutzgesetz in seiner bisherigen Form untauglich war, Problemen mit bestimmten Wölfen zu begegnen. Es hat uns gezwungen, einen Wolf um jeden Preis zu individualisieren, was vollkommen realitätsfern war. Wir haben es dennoch versucht, indem wir einen ausländischen Experten im Fallenstellen engagiert haben. Dies ist für die Zukunft kein erfolgversprechender Weg“, notierte Lies am Mittwoch.

Kein DNA-Nachweis mehr erforderlich

Allerdings war der Minister zumindest außerhalb der Rodenwalder Büsche erfolgreich. Lies hatte auf eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes gedrängt, künftig in Ausnahmefällen die Pirsch auf ein ganzes Problemrudel zu erlauben und nicht immer einem einzelnen Wolf die Untaten nachweisen zu müssen. „Beim Abschuss ist jetzt keine Individualisierung mehr notwendig“, erklärt der Minister. Wenn ein Wolf geschossen werde, warte man ab, ob die Nutztierrisse nachlassen. Lies: „Das Risiko der Strafbarkeit für Jäger, die das Land oder die Landkreise bei dieser Aufgabe unterstützen, fällt damit endlich weg. Denn es muss nicht mehr der krampfhafte Versuch unternommen werden, von mehreren Wölfen auf Anhieb den zu entnehmen, der durch DNA-Analyse nachgewiesen werden konnte.“

Deshalb bekommt der an GW717m gescheiterte Umweltminister von Jäger-Präsident Helmut Dammann-Tamke auch ein dickes Lob. Eine Entnahme ohne die Einbindung der Jäger sei ohnehin zum Scheitern verurteilt gewesen. Denn schließlich brächten die Jäger die erforderliche Ortskenntnis mit und seien „auch flächendeckend unterwegs“. Das habe der Ministerversuch „im Reallabor Rodewald“ eindrucksvoll gezeigt. Und sollten Jäger dem Land bei der Entnahme eines problematischen Tieres oder Rudels helfen, bräuchten sie Rechtssicherheit wie auch Anonymität, was mit der Novelle des Naturschutzgesetzes gegeben sei.

Denn, auch das hat die Wolfsjagd gezeigt: Nicht selten werden Wolfsjäger von Wolfsfreunden heimgesucht.

