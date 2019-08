Die Polizei in Niedersachsen vermisst mehr Waffen, als bislang bekannt. Nicht nur eine Maschinenpistole in Celle ist verschwunden, wie das Innenministerium jetzt einräumen muss. Der Polizei fehlen auch Pistolen, Munition, Schlagstöcke und Schutzwesten, die eigentlich in den Beständen sein müssten.