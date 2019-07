Hannover

Lässt das Land EU-Fördermittel für den Ausbau des schnellen Internets verfallen? Nach Angaben der Grünen im Landtag könnten die Fördermillionen für das Agrarministerium verloren gehen, weil das Land den Breitbandausbau künftig nur noch über das Wirtschaftsministerium finanzieren will. Mit dem Verzicht auf die EU-Gelder beim Breitbandausbau und reduzierten Zuschüssen lasse die Landesregierung die Kommunen, Unternehmen und Bürger, die auf schnelle Internetanschlüsse warteten, „einmal mehr im Regen stehen“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer der HAZ. Agrar- und Wirtschaftsministerium weisen die Vorwürfe zurück.

Althusmann : Giganetzausbau aus einem Guss

Hintergrund des Streits ist ein Kabinettsbeschluss aus dem Juni, nachdem die bisher breit gestreute Förderung beim Breitbandausbau auf das Wirtschaftsministerium konzentriert und künftig nur noch über Anträge auf Bundesmittel finanziert wird. „Mit unserer neuen Förderung erfolgt der Giganetzausbau in Niedersachsen aus einem Guss“, hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) erklärt. „Mit den jetzt bereitgestellten 220 Millionen Euro landeseigenen Fördergeldern versetzen wir unsere Kommunen in die Lage, die weißen Flecken zu schließen.“ Durch die Neuorganisation der Zuständigkeit sei es für den Antragsteller einfacher, betonte auch das Agrarministerium.

Für die Grünen ist das ein wenig durchdachter „Schnellschuss“. Damit verzichte das Land auf die bisherigen 50 Millionen Euro Fördermittel aus dem Europäischen Förderprogramm für den Ländlichen Raum ( ELER) und der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) für den Breitbandausbau in den Landkreisen, erklärte der frühere Agrarminister Meyer. Daraus habe bisher jeder Landwirt einen Zuschuss von maximal 2 Millionen Euro für das Schließen von Netzlücken erhalten. Zudem seien die Zuschüsse des Landes auch geringer als bisher, kritisierte Meyer. Darüber habe sich unter anderem der Kreis Hildesheim schon beschwert. Weil er den Breitbandausbau mit seinem Ministerium allein steuern wolle, versemmele Althusmann diese von Rot/Grün 2014 bei der EU durchgesetzten Breitbandmillionen.

Grüne: EU hat Umschichtung nicht genehmigt

„Das Land verzichtet nicht auf die ELER- und GAK-Fördermittel“, erklärte dagegen die Sprecherin des Agrarministeriums, Natascha Manski. Die EU-Fördermittel würden in andere Maßnahmen umgeschichtet, sodass das Land die Fördermittel auch weiterhin in Anspruch nehme – etwa in der Regional- und der Dorfentwicklung. „Der Förderhöchstbetrag von 2 Millionen Euro je Landkreis bleibt weiterhin bestehen.“ Auch das Wirtschaftsministerium betonte, dass vermutlich keine EU-Förderung verloren gehe. Vielmehr würden über das Sondervermögen sogar 5,5 Millionen Euro zusätzlich für Digitalisierung und Datenübertragung zur Verfügung gestellt.

Die Grünen wollen jetzt von der Landesregierung wissen, wie viele Kommunen Anträge gestellt haben – laut Agrarministerium sind noch Dreiviertel der 50 Millionen Euro da – und wie die EU-Kommission auf die Streichung der Förderung über die Agrartöpfe reagiert. Ein Änderungsantrag vom Land Niedersachsen zur Umschichtung von Geld weg von Breitband in andere Maßnahmen müsse von der EU genehmigt werden, sagte Meyer. Das sei noch nicht geschehen. „Eine Zustimmung der EU-Kommission ist nicht erforderlich und wurde nicht eingeholt“, erklärte dagegen der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Eike Frenzel.

Von Marco Seng