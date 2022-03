Hannover

In der hannoverschen SPD gibt es mahnende Stimmen vor einem übereilten Entzug der Ehrenbürgerwürde für den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder. So warnt dessen ehemalige Ehefrau Doris Schröder-Köpf, die Mitglied des Unterbezirksvorstandes ist, nach Informationen dieser Zeitung vor übereilten Schritten. Man könne ihren ehemaligen Mann, der sich im Irakkrieg als Friedenskanzler erwiesen habe, nicht in eine Reihe mit Adolf Hitler stellen. Dies würde einer historischen Betrachtung nicht standhalten, argumentiert Schröder-Köpf. Sie wies darauf hin, dass der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, am Donnerstagabend öffentlich Gerhard Schröder als möglichen Vermittler zu Putin ins Gespräch gebracht hatte.

Schröder-Köpf: Nichts übers Knie brechen

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hannover hatte am Donnerstag beschlossen, Schröder die Ehrenbürgerwürde zu entziehen – „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“. Angepeilt ist dafür der 31. März. Eine solche Entscheidung könne man doch nicht übers Knie brechen, hat Schröder-Köpf nach Informationen dieser Zeitung gesagt. Auslöser für das Verfahren ist Schröders Weigerung, seine Aufsichtsratsposten in russischen Energiekonzernen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine niederzulegen.

„Ehrenbürgerwürde bezieht sich auf frühere Leistungen“

Auch der frühere hannoversche Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD), der Schröder aufgefordert hatte, seine Aufsichtsratsposten bei russischen Energiekonzernen sofort niederzulegen, plädiert für eine differenzierte Betrachtung. „Die Ehrenbürgerwürde bezieht sich auf Leistungen, die Schröder für Hannover zweifellos erbracht hat. Ohne ihn und Helmut Kohl wäre die Weltausstellung, von der die Stadt nachhaltig profitiert hat, nicht nach Hannover gekommen“, sagte Schmalstieg dieser Zeitung. Auch der Kulturvertrag wäre ohne den früheren Ministerpräsidenten Schröder nicht abgeschlossen worden, ergänzte Schmalstieg.

Auch wenn der frühere Oberbürgermeister Schröders Putin-Kurs nicht versteht: Schmalstieg sieht auch ein mögliches Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Kanzler und SPD-Bundesvorsitzenden skeptisch. „So etwas kann sich über Jahre hinziehen und sowohl der SPD schaden als auch der Stadt Hannover“, sagte Schmalstieg, der selbst Ehrenbürger der Stadt Hannover ist.

Auch Weil ist skeptisch

Auch SPD-Landeschef Stephan Weil hat auf seiner Facebook-Seite darauf hingewiesen, dass vor einen Parteiausschluss sehr hohe rechtliche Hürden gesetzt sind und sich ein solches Verfahren über Jahre hinziehen könne. „Meinungsverschiedenheiten, geschäftliches Gebaren oder öffentliche Provokationen“ würden für sich genommen keinen rechtskräftigen Grund für einen Parteiausschluss darstellen, schrieb das „Team Weil“.

Von Michael B. Berger