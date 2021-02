Hannover

Die Landwirte, die seit Sonntag vergangener Woche eine Mahnwache in Hannover abhalten, brechen ihr Treckercamp vorzeitig ab. Wie das Umweltministerium mitteilte, haben sich die Bauern mit Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) auf einen Kompromiss bei der Düngeverordnung geeinigt. „In langen und konstruktiven Gesprächen mit den Landwirten, die sich an der Mahnwache beteiligen, haben wir jetzt einen guten Kompromiss gefunden“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung – „einen Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Landwirtschaft auf der einen und dem noch besseren Schutz unseres Grundwassers vor Nitrat-Überbelastung auf der anderen Seite.“

Um gegen die aus ihrer Sicht ungerechte Düngeverordnung des Landes zu protestieren, hatten die Teilnehmer von „Land schafft Verbindung Niedersachsen“ ursprünglich bis Freitag mit ihren Treckern Tag und Nacht am Innenstadtring zwischen den beiden Ministerien ausharren wollen. Dirk Koslowski als Sprecher der Landwirte bestätigte der HAZ, dass nun eine Einigung gefunden wurde. Einzelheiten des Kompromisses wollen die Beteiligten am Nachmittag gemeinsam vorstellen.

Anzeige

Streit um Nitrat-Messstellen

Zuletzt rund 30 Bauern, viele von ihnen mit ihren Traktoren aus dem Emsland und ähnlich weit entfernten Regionen angereist, haben seit zehn Tagen bei zum Teil eisigen Temperaturen zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium campiert. Die Landwirte wechselten sich bei der Dauer-Demonstration schichtweise ab. Sie protestieren gegen die aus ihrer Sicht fachlich schlecht begründete Ausweisung der sogenannten roten Gebiete, in denen zum Schutz des Grundwassers vor zu viel Nitrat besondere Beschränkungen gelten.

Berufskollegen hatten den Landwirten Verpflegung gespendet. Quelle: Samantha Franson

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) räumte bereits in der vergangenen Woche bei einem Besuch des Camps handwerkliche Fehler bei der Verordnung ein. „So wie es jetzt ist, ist es noch nicht fair“, meinte sie und kündigte eine Überarbeitung an. Auch der Landvolkverband, in dem die meisten niedersächsischen Bauern organisiert sind, hat die Düngeverordnung scharf kritisiert. Die großräumig in der Fläche verteilten Nitrat-Messstellen hätten oft gar nichts mit einer Überdüngung durch Landwirte zu tun. Bei Grenzwertüberschreitungen komme es dann zu ungerechtfertigten Beschränkungen der Arbeit der Bauern, deren Feldfrüchte auf die Nährstoffe angewiesen seien.

Gegenüber der HAZ äußerten sich Teilnehmer des Bauerncamps erfreut über das Interesse der Stadtbevölkerung an den Belangen der Landwirte. Die Bauern sind auch mit den Erzeugerpreisen, die von den Discountern wesentlich mitbestimmt werden, seit langem unzufrieden. Otte-Kinast hatte Vertreter der verschiedenen Interessengruppen schon mehrfach zu einer Diskussionsrunde zum Thema geladen und Partei für die Bauern ergriffen. Seit Monaten blockieren Landwirte immer wieder Auslieferungslager der Discounter, um die aus ihrer Sicht ruinöse Preispolitik zu ändern.

Von Gabriele Schulte