Der vielversprechende Corona-Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer wird in Deutschland und Europa als möglicher Durchbruch beim Kampf gegen die Corona-Pandemie gefeiert. Der Impfstoff soll den Menschen in den EU-Staaten nach der Zulassung rasch zur Verfügung stehen. Der bereits fertig ausgehandelte Liefervertrag über 300 Millionen Impfdosen werde am Mittwoch von der EU-Kommission gebilligt werden, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Deutschland will 100 Millionen Dosen

Deutschland hofft nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) allein auf bis zu 100 Millionen Impfstoff-Dosen. Für eine Immunisierung sollen zwei Dosen pro Person nötig sein. Wie viel die Bundesrepublik genau aus dem EU-Vertrag bekommt, ist nach Angaben aus EU-Kreisen offen. Grundsätzlich haben alle 27 Länder gleichzeitig Zugriff auf erste Lieferungen. Sie sollen nach Bevölkerungsgröße verteilt werden. Deutschland hat einen Anteil von rund 19 Prozent.

Niedersachsen bereitet sich laut Landesregierung mit Hochdruck auf mögliche Impfungen vor. Es sei eine ausgesprochen gute Nachricht, dass es „schon in absehbarer Zeit einen Impfstoff gegen die Covid-Erkrankung geben könnte, der sogar aus Deutschland kommt“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. „Das ist gerade in diesen Tagen der verschärften Kontaktbeschränkungen und dem Beginn der dunklen Jahreszeit eine Botschaft, die uns allen Hoffnung macht.“

Niedersachsen richtet Impfzentren

Niedersachsen will in allen Landkreisen stationäre Impfzentren aufbauen. Zudem sollen mobile Teams in Kliniken und Heime gehen. Die Menschen in Niedersachsen könnten sich darauf verlassen, dass geimpft werde, sobald die ersten Dosen auch wirklich zur Verfügung stünden. Es gebe Hoffnung, „dass wir vielleicht schon zu Beginn des nächsten Jahres mit den ersten Impfungen beginnen können.“

Die deutsche Firma Biontech und der US-Konzern Pfizer hatten am Montag bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz gegen Covid-19 biete. Damit liegen die Entwickler im weltweiten Impfstoff-Rennen mit vorne. Noch hat jedoch keiner der Impfstoffe eine europäische Zulassung – auch Biontech und Pfizer nicht. Die europäischen Behörden betonen, dass bei der Zulassung streng auf Sicherheit geachtet wird.

Biontech vom Bund gefördert

„Ein sicherer und wirksamer Impfstoff ist unsere beste Chance, das Coronavirus zu schlagen und unser normales Leben wieder aufzunehmen“, erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. „Wir haben es fast geschafft. Bis dahin, lasst uns vernünftig bleiben und uns sicher verhalten.“

Laut Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) wurde Biontech vom Bund mit 375 Millionen Euro zur Impfstoffentwicklung gefördert. Das sei auch ein Grund, warum das Gesundheitsministerium annehme, dass Deutschland etwas mehr Impfstoff bekommen könnte, als es seinem Bevölkerungsanteil entspreche.

Spahn plant Kampagne

Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte eine große Informationskampagne zur Corona-Impfung an. Dabei müsse auch erneut erklärt werden, „warum wir priorisieren und wer zuerst geimpft wird“. Vorrang sollen nach einer Empfehlung des Deutschen Ethikrats und anderer Experten Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher haben.

