„Ein streitbarer Geist“ – zum Tode von SPD-Politiker Thomas Oppermann

Selten hat die Nachricht vom Tode eines Spitzenpolitikers Weggefährten, aber auch politische Konkurrenten so erschüttert wie im Falle Thomas Oppermanns. Der 66-jährige Sozialdemokrat ist am Sonntagabend im Göttinger Max-Planck-Institut zusammengebrochen, als er als Interviewgast der ZDF-Sendung „ Berlin direkt“ zugeschaltet werden sollte. Noch am Freitag vergangener Woche hat er den Göttinger Literaturherbst mit eröffnet. „Unfassbar, ein wacher und streitbarer Geist wurde mitten aus dem Leben gerissen“, sagt Niedersachsens Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ( SPD).

Über die Kriegsdienstverweigerung in die Politik

Oppermann wurde im Münsterland als Sohn eines Molkereimeisters geboren. Er ging im niedersächsischen Einbeck zur Schule, wo er 1975 das Abitur ablegte. Auch als späterer Wissenschaftsminister Niedersachsens, hat er nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ein Sitzenbleiber war. Den Weg in die Sozialdemokratie ebneten in Zeiten der Wehrpflicht die Kriegsdienstverweigerung und der anschließende Zivildienst bei der Aktion Sühnezeichen – ähnlich wie bei Stephan Weil, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, dem Oppermann seit dem Beginn des Jurastudiums in Göttingen zeitlebens freundschaftlich verbunden war.

Thomas Oppermann 1996 als junger Göttinger Landtagsabgeordneter. Quelle: Ingo Bulla (Archiv)

Der Studienort Göttingen blieb für Oppermann der zentrale Bezugspunkt – über alle politischen Stationen hinweg. Der in der Region sehr bekannte frühere Landwirtschaftsminister und Landrat Klaus-Peter Bruns entdeckte schnell das Talent des jungen Mannes, der nicht nur leidenschaftlich, sondern auch sehr humorvoll sein konnte. Mehr als 30 Jahre lang war er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Göttingen – „ein sehr angenehmer Gesprächspartner, innovativ und ganz selten ideologisch ausgerichtet“, wie sein CDU-Gegenüber, der Göttinger Anwalt Harald Noack, jetzt notierte.

Bekannt geworden als Wissenschaftsminister

1990 kam er in den niedersächsischen Landtag – und fiel durch gedankliche Beweglichkeit, rhetorisches Können und ein sicheres Urteil auf, 1998 machte ihn der Noch-Ministerpräsident Gerhard Schröder zum Wissenschaftsminister. Dass Oppermann in dieser Zeit für Studiengebühren stritt, um die teilweise maroden Hochschulen besser auszustatten, nahmen ihm viele Parteifreunde übel, es machte ihn aber bundesweit bekannt. „Er wollte gestalten und nahm jede Herausforderung an, er war ein leidenschaftlicher Demokrat“, sagt Landtagspräsidentin Andretta.

Immer auf Ballhöhe – politisch und auch sonst: Thomas Oppermann im Mai 2019 bei einem Freundschaftsspiel von Bundestagsmitgliedern gegen ein Team der russischen Staats-Duma. Quelle: M. Popow/imago

Im Gegensatz zu vielen anderen stritt Oppermann mit offenem Visier – und schätzte manchmal die Lage falsch ein. Als 1999 die SPD-Granden und Strippenzieher längst entschieden hatten, Sigmar Gabriel auf den Posten des glücklosen Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski zu heben, rief sich Oppermann noch als möglichen Ministerpräsidentenkandidaten im NDR öffentlich aus. Gabriel übernahm die Staatskanzlei – und Oppermann blieb Wissenschaftsminister.

2005 gewann er das Direktmandat in Göttingen und wechselte in den Bundestag, wurde Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion (2009 bis 2013), schließlich Vorsitzender der Bundestagsfraktion (2013 bis 2017). Seit Oktober 2017 war er Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Erst im August dieses Jahres hatte Thomas Oppermann mitgeteilt, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen.

Im Zentrum der Sozialdemokratie: Als die SPD Martin Schulz (Mitte) zum Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten machte, waren Thomas Oppermann (li.) und Sigmar Gabriel (re.) die ersten Gratulanten. Quelle: Kay Nietfeld, dpa (Archiv)

Ein Intellektueller, der auch Bücher liebte

Viele Freunde (und nicht nur sie) sind erschüttert über den jähen Tod, denn Oppermann wirkte in seiner aufgeschlossenen Art über Parteigrenzen hinweg, hatte Lust am Widerspruch – etwa wenn Schriftsteller bräsig behaupteten, Politiker würden doch keine Bücher lesen. Das reizte den Intellektuellen.

Seinen plötzlichen Tod hat als erster Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über Twitter bekannt gemacht. Andere mussten erst nach Worten suchen. „Persönlich bin ich tief traurig. Er wird mir sehr fehlen“, notierte Stephan Weil. „Als Bürgerinnen und Bürger können wir nur dankbar sein für seinen unermüdlichen Einsatz für unser Gemeinwesen – Ruhe in Frieden, mein Freund.“

