Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat am Mittwochvormittag im Landtag verkündet, dass in der vergangenen Nacht eine Einigung zur Zukunft der Messe erzielt wurde. Die Beschäftigungsgarantie soll bis 2028 gelten.

Ein Schild „Kein Eingang“ hängt an einem Drehkreuz am Messegelände im Hannover. Die Corona-Pandemie macht der Deutschen Messe AG schwer zu schaffen. Nach Unternehmensangaben wird für dieses Jahr ein Minus von 103 Millionen Euro erwartet - bei einem Umsatz in Höhe von 95 Millionen Euro. 2019 lag der Umsatz noch bei knapp 350 Millionen Euro. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa