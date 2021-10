Hannover

Kommt in Niedersachsen eine Solarpflicht für alle Neubauten? Die CDU wehrt sich gegen diesen Schritt. Doch der Druck wird größer. Unmittelbar vor den abschließenden Ausschussberatungen über die geplante Modernisierung der niedersächsischen Bauordnung fordert Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine Ausweitung der Solarpflicht auf Privathäuser. Der Landtag will im November über die Reform abstimmen.

„Wir brauchen jeden Quadratmeter auf unseren Dächern“, sagte Lies der HAZ. Die Landesregierung habe sich bei Photovoltaik auf Gewerbeimmobilien, großen Parkplatzflächen und Freiflächen klar positioniert. „Wir müssen aufgrund der Herausforderungen aber auch über eine Photovoltaik-Pflicht auf Wohngebäuden diskutieren und aus meiner Überzeugung dazu auch eine Pflicht einführen.“

„Wir müssen Photovoltaik auf dem eigenen Dach zum wirtschaftlichen Normalfall der Häuslebauer machen“: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Quelle: Sina Schuldt/dpa

Laut Lies sind 50 Gigawatt Photovoltaik auf den Dächern von Gebäuden notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Das sei eine Gesamtfläche von 50 Millionen Quadratmetern. Der Minister forderte von der künftigen Bundesregierung eine stärkere Förderung von Solardächern. „Wir müssen Photovoltaik auf dem eigenen Dach zum wirtschaftlichen Normalfall der Häuslebauer machen.“

CDU warnt vor steigenden Baukosten

Der Koalitionspartner CDU warnte indes vor steigenden Baukosten. „Bei der aktuellen Gesetzesnovelle der Niedersächsischen Bauordnung fordern wir bereits jetzt, dass alle Dachflächen so ausgelegt sein müssen, dass Photovoltaikanlage dort nachgerüstet werden können“, sagte Fraktionsvize Martin Bäumer der HAZ. „Allerdings sehen sich gerade junge Familien heute mit stark angestiegenen Baukosten konfrontiert. Eine Pflicht für Photovoltaikanlagen würde das Bauen und Wohnen noch einmal verteuern.“

Die SPD/CDU-Koalition sieht bisher nur für gewerbliche Neubauten eine solche Pflicht vor, nicht aber für öffentliche Verwaltungsgebäude, Schulen, landwirtschaftliche Ställe oder Wohngebäude. Die Landtags-Juristen haben aber verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Solarpflicht ausschließlich für neue Gewerbebauten.

Juristen haben Bedenken

Es sei fraglich, „ob die Auswahl der Gebäudearten, für die die Pflichten bestehen sollen, und die Abstufung der Pflichten zwischen den ausgewählten Gebäudearten“ den Anforderungen des allgemeinen Gleichheitssatzes im Grundgesetz genügten, schreibt der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags (GBD) in einer Stellungnahme zur geplanten Änderung der Bauordnung.

Bei einer Anhörung des Landtags hatten sich mehrere Verbände für eine deutlich stärkere Ausweitung der Solarpflicht ausgesprochen. Landvolk, Umweltverbände und Architektenkammer plädierten dafür, alle Neubauten in Niedersachsen künftig verbindlich mit Solaranlagen auszustatten. Der Bauernverband will damit auch den Flächendruck durch Photovoltaik auf dem Acker minimieren.

Grüne: Alle Gebäude einbeziehen

„Die Groko in Niedersachsen muss sich jetzt bewegen und endlich für alle neuen Gebäude in Niedersachsen den Bau von Solaranlagen vorsehen“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer der HAZ. Es gebe dafür in Niedersachsen großes Potential und breite Unterstützung aus der Bevölkerung. „Es ist höchste Zeit, dass sich SPD und CDU in Niedersachsen nicht länger sträuben, endlich moderne Klimaschutzstandards für alle Gebäude vorzugeben“, sagte Meyer.

In Baden-Württemberg hatte die grün-schwarze Landesregierung mit dem Klimaschutzgesetz Anfang Oktober eine Solarpflicht für jedes neue Haus bereits beschlossen. Wer ein neues Haus bauen will, muss ab 1. Mai 2022 eine Solaranlage auf seinem Dach installieren lassen.

Von Marco Seng