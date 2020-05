Hannover

Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass Windenergieanlagen in Niedersachsen spätestens ab 2022 auch in der Nähe von Flughäfen und Radaranlagen gebaut werden können. Anlass sind die Ergebnisse eines niedersächsischen Forschungsprojektes „Weran“, nach denen das Störpotenzial von Windrädern für die Drehfunkfeuer der Deutschen Flugsicherung ( DFS) deutlich gesenkt werden kann. Nach den Angaben von Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) könnten Windräder künftig ab einem Radius von 3,5 Kilometer um Radaranlagen und sogenannten UKW-Drehfunkfeuern gebaut werde.

1000 neue Windräder möglich?

„Ich bin zuversichtlich, dass sich die Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Windenergieanlagen durch das Ergebnis dieses Forschungsprojekts verkürzen und erhebliche weitere Potenzialflächen für den Zubau von Windenergieanlagen ergeben“, sagte Thümler der HAZ. Auf die gesamte Bundesrepublik bezogen könne so bis zu 5 Gigawatt zusätzliche Leistungen installiert werden, alleine in Niedersachsen etwa 1 Gigawatt. Laut Thümler wären das umgerechnet bis zu 1000 neue Windräder. „Das bedeutet einen großen Schritt für die Energiewende und ein erhebliches Potenzial für die Anlagenhersteller auch in Niedersachsen.“

Bis zu 1 Gigawatt mehr Strom allein aus Niedersachsen: Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) erhofft sich mehr Windräder im Land. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Damit kommt nach langem Stillstand endlich Bewegung in die Debatte“, erklärte Umweltminister Olaf Lies ( SPD). „Meine Forderung lautet schon seit langem, überzogene Sicherheitsabstände von pauschalen 15 Kilometern zu verkürzen und damit der Windenergie in Niedersachsen neuen Chancen zu geben.“ Laut Lies war die Region Hannover besonders stark durch die Restriktionen der Flugsicherung betroffen. Rund um Hannover würden 201 Windenergieanlagen mit einer möglichen Leistung von 931 Megawatt blockiert.

Gefahr für Flugverkehr

Der Konflikt zwischen Windenergie und Flugsicherung schwelt seit Jahren. Drehfunkfeuer unterstützen die Navigation von Flugzeugen und arbeiten mit elektromagnetischen Signalen. Durch hohe Bauwerke, wie etwa Windenergieanlagen können diese Signale gestört werden. Im Radius von 15 Kilometern um Radaranlagen und sogenannten UKW-Drehfunkfeuern bedarf der Bau einer Windkraftanlage deshalb der Zustimmung durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF).

„Überzogene Sicherheitsabstände von pauschalen 15 Kilometern“: Die Region Hannover und der Flughafen in Langenhagen sind laut Umweltminister Olaf Lies besonders stark von den Restriktionen betroffen. Quelle: Jochen Lübke/dpa

Laut Thümler wurde im Projekt „Weran“, an dem unter anderem Forscher aus Hannover, Braunschweig und Wilhelmshaven beteiligt sind, eine neue Berechnungsformel entwickelt, die dazu führt, dass der Radius von Schutzbereichen für die Radaranlagen verkleinert werden kann.

Neue Formel gilt ab Juni

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, die nach eigenen Angaben seit acht Jahren die Störungen von Windkraftanlagen auf Einrichtungen der Flugsicherung erforscht, teilte mit, dass die neue Berechnungsformel ab dem 1. Juni 2020 angewandt werden soll. Dafür gebe es auch die Unterstützung von der Bundesregierung, dem Bundesamt und der Flugsicherung. „Es war wichtig, hier eine Lösung zu finden, die sowohl die Belange der Flugsicherung wahrt als auch den weiteren Ausbau der Windenergie ermöglicht“, erklärte Thorsten Schrader, Wissenschaftler an der PTB und Projektleiter von „Weran“.

Von Marco Seng