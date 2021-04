Hannover

Bei der Entlassung des Göttinger Polizeipräsidenten Uwe Lührig sind nach Auffassung der FDP noch eine Reihe von Fragen offen. Der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genthe sagte nach einer Sitzung des Innenausschusses am Donnerstag, es bleibe nach wie vor zweifelhaft, aus welchen Gründen Lührig seinen Posten räumen musste.

Das Verhalten der Lührig unterstellten Northeimer Polizei bei der Aufklärung von Kindesmissbrauchsfällen im Umfeld der Verbrechen im nordrhein-westfälischen Lügde könne nicht der Grund gewesen sein. Lührig wurde im Februar dieses Jahres von Innenminister Boris Pistorius (SPD) ohne Angabe von Gründen in den Ruhestand geschickt.

Ex-Polizeichef greift das Ministerium an

Der Northeimer Polizei war vorgeworfen worden, im Frühjahr 2019 zu passiv gewesen zu sein, als sich Ermittler aus Bielefeld meldeten, weil Spuren des Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde auch zu Männern in Northeim führten. Die Vorwürfe kamen aus dem niedersächsischen Innenministerium. Landespolizeipräsident Axel Brockmann hatte zu Beginn dieses Jahres diesen Vorwurf öffentlich erhoben – zwei Jahre später. Die daraufhin tätig gewordene Staatsanwaltschaft Göttingen kam allerdings vor Kurzem zu dem Ergebnis, dass keine Strafvereitelung im Amt vorgelegen habe.

Der geschasste Polizeipräsident Lührig warf jetzt in einem NDR-Interview dem Ministerium vor, man habe bewusst die Polizeiinspektion in Northeim belasten wollen und damit ihn. Entlastende Fakten habe man indes dem Landtag verschwiegen. Als „tendenziös“ bezeichnet auch Genthe die bisherigen Darstellungen des Innenministeriums. „Es sollte der Eindruck entstehen, als hätte ein strafbares Verhalten der Northeimer Polizisten vorgelegen. Aber was eigentlich die Northeimer Polizei hätte machen sollen, bleibt völlig offen.“ Genthe sagte, der Eindruck bleibe, dass es in der Affäre Lührig ein „trübes Spiel“ gegeben habe.

Von Michael B. Berger