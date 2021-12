Hannover

Der Fund hochgiftiger, radioaktiver Chemikalien sowie eines kleinen Zylinders mit Plutonium beschäftigen derzeit die Staatsanwaltschaft Braunschweig sowie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Bereits Ende Oktober waren zwei Fläschchen des Radionuklids Nickel-63 entdeckt worden – und zwar vergraben in einer Wiese im Landkreis Gifhorn. Davor war in einem Wohnhaus „ein Abschirmgefäß mit einer umschlossenen Strahlenquelle“ geborgen worden, teilte das Umweltministerium Anfang November mit. Am Montag bestätigte das Ministerium einen Bericht des Norddeutschen Rundfunks (NDR), wonach es sich bei dem kleinen Gefäß um einen Behälter mit Plutonium 238 handelt – hochgiftig aber nicht waffenfähig.

Im Verdacht haben die Behörden einen 43 Jahre alten offenbar psychisch kranken Mann. Er soll die illegalen Stoffe gehortet und zum Teil vergraben haben. Derzeit sitzt er in einer psychiatrischen Einrichtung. Auf ihn waren die Behörden aufmerksam geworden, weil er einem Vorgesetzten gedroht habe, ihn umzubringen. Der Mann, der in einer Braunschweiger Firma für Strahlen- und Chemietechnik arbeitete, stand kurz vor der Kündigung

Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten in Braunschweig aber auch ein Grundstück am Elternhaus des Mannes im Landkreis Gifhorn. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte am Montag der HAZ, „dass im Rahmen der Durchsuchung im Landkreis Gifhorn am 26.10.2021 neben dem bereits benannten radioaktiven Stoff Nickel-63 auch ein Plutonium-Isotop aufgefunden worden ist.“ Es handele sich dabei um ein Plutonium-Isotop, das regelmäßig zur Kalibrierung bestimmter Messgeräte eingesetzt werde, erklärte Oberstaatsanwalt Hans Christian Wolters.

Von dem Plutonium habe allerdings zu „keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Umwelt oder die Öffentlichkeit bestanden“, weil es von einer „dichten, festen, nicht zerstörungsfrei zu öffnenden, inaktiven Hülle umschlossen“ war, die man nicht so ohne Weiteres zerstören konnte, versichern Staatsanwaltschaft wie auch Umweltministerium gleichermaßen.

Plutonium wurde von niemandem vermisst

Warum der Mann die Dinge entwendete, ist noch unklar. Schwer wiegt: Das Plutonium wurde offenbar von niemandem vermisst – im Gegensatz zu den Nickel-Fläschchen mit Salzsäure. Die Lösung wird gewöhnlich zu Beschichtung von Metallfolien verwendet. Die Fläschchen waren 2006 bei einem Vorgängerunternehmen der Braunschweiger Firma gestohlen worden, bei der Beschuldigte gearbeitet hat.

Woher das Plutonium stammt, ist noch unklar. „Die Ermittlungen zur Herkunft des Plutoniums dauern an“, so die Staatsanwaltschaft. „Auch, wenn von den Stoffen so, wie sie gefunden wurden, keine Gefahr ausging, ist die psychologische Wirkung eine große“, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. „Wir prüfen daher noch einmal genau, ob die verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die bei der Firma in der Folge der Vorfälle 2006 zusätzlich eingezogen wurden, so ausreichend waren.“

Losgelöst von diesem speziellen Fall überprüfe man die Anforderungen an die Sicherung für die radioaktiven Stoffe bei der Firma. „Hier schauen wir als oberste Landesbehörde im Strahlenschutz ganz genau hin“, sagt Lies.

Angeklagtem droht eine Haftstrafe

Gegen den Beschuldigten wird insoweit wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit radioaktiven Stoffen gemäß Paragraf 328 Strafgesetzbuch ermittelt. Das Gesetz sieht für derartige Verstöße eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor.

