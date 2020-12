Hannover

Die rot-schwarze Landesregierung treibt den Bau von Windkraftanlagen in Wäldern voran. Das geht aus dem Entwurf für ein neues Raumordnungsprogramm des Landes vor. Darin heißt es, dass der Wald „für die windenergetische Nutzung unter Berücksichtigung seiner vielfältigen Funktionen und seiner Bedeutung für den Klimaschutz“ in Anspruch genommen werden könne. Dafür sollen vorrangig vorbelastete oder nährstoffarme Standorte genutzt werden. Der Bau von Windrädern in Landschaftsschutzgebieten oder Naturparks wird aber nicht ausgeschlossen.

Bau in Naturparks möglich

„Der ambitionierte Ausbau der erneuerbaren Energien ist Voraussetzung für Klimaschutz“, sagte Umweltminister Olaf Lies ( SPD). „Mit dem Landesraumordnungsprogramm stellen wir die Weichen dafür.“ Laut Lies soll die installierte Leistung der Windkraft an Land in Niedersachsen auf 20 Gigawatt bis 2030 erhöht werden. „Dazu wollen wir auch Waldstandorte für Windkraftanlagen ermöglichen, soweit sie die am Runden Tisch verabredeten Kriterien erfüllen.“ Insgesamt sollen zunächst 1,4 Prozent der Landesfläche für die Windenergie bereitgestellt werden, ab 2030 dann sogar 2,1 Prozent.

Der Bau von Windkraftanlagen im Wald galt in Niedersachsen lange als Tabu. So hatte sich der Landtag 2011 dafür ausgesprochen, den Wald nur dann für Windenergie zu nutzen, wenn keine anderen Flächen mehr vorhanden sind. Das ist zwar nicht der Fall, doch der Ausbau verläuft – auch wegen des wachsenden Widerstandes in der Bevölkerung – nur noch schleppend. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Niedersachsen lediglich 23 Anlagen mit einer Leistung von 75 Megawatt in Betrieb genommen.

CDU : 10 Prozent nutzen

Die CDU hatte die Debatte um die Waldnutzung Anfang dieses Jahres durch einen Beschluss des Fraktionsvorstandes entfacht. Danach sollen künftig bis zu 10 Prozent der gesamten Waldfläche für die Windkraft zur Verfügung stehen. „Die Interessen der Menschen sind uns wichtiger als einzelne Tabus“, hatte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer gesagt. Wenn man den Abstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung einhalten wolle, müssen man über den Wald reden.

CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer sprach sich dafür aus, den Landtagsbeschluss von 2011 zurückzunehmen und den Ausbau in den Wäldern zuzulassen. Bäumer forderte zudem Einschränkungen beim Artenschutz für die Windkraft. „Nicht jeder einzelne Vogel darf die Energiewende behindern.“ Abstriche beim Artenschutz hält auch Umweltminister Lies für nötig.

Naturschützer warnen

Die Naturschutzverbände BUND und Nabu warnen hingegen davor, Natur- und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Zwar sei der Ausbau der Windenergie notwendig. „Zukünftig Waldgebiete für die Energiegewinnung zu öffnen, ist jedoch der falsche Weg“, sagte der Vize-Landeschef des BUND, Axel Ebeler. Auch außerhalb der Wälder gebe es noch genügend Potenzial für neue Standorte.

Im Raumordnungsplan regelt das Land die Entwicklung der Landesflächen und des Küstenmeeres. Unter anderem wird darin festgelegt, welche Gebiete für Siedlung, Versorgung und technische Infrastrukturen genutzt werden sollen. Die Raumordnung bildet die Grundlage für Regional- und Bauleitplanung. Der Schwerpunkt bei der aktuellen Überarbeitung ist der Ausbau erneuerbarer Energien (Fotovoltaik, Windenergienutzung, Stromnetzausbau). Das Land will den neuen Plan nach einer öffentlichen Anhörung im Sommer 2021 beschließen.

Von Marco Seng