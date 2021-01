Ernst Gottfried Mahrenholz ist tot

Hannover

Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Gottfried Mahrenholz, ist am 28. Januar in seinem Zuhause in Hannover gestorben. Das teilte die Familie am Sonntag der HAZ mit. Mahrenholz hatte in seinem Leben etliche Ämter vor allem in Hannover und Niedersachsen inne. So war das SPD-Mitglied Anfang der 70er Jahre Leiter der Staatskanzlei in Niedersachsen. 1974 wurde Mahrenholz niedersächsischer Kultusminister. 1981 wurde er zum Richter am Bundesverfassungsgericht berufen, deren Vizepräsident er später wurde.

Nach Angaben der Familie starb Mahrenholz an keiner spezifischen Krankheit und ohne langes Leiden.

