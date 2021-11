Hannover

Es gibt wohl keine Grab- und Erinnerungsrede, die dem hannoverschen Rabbiner Gábor Lengyel so nahe gegangen ist, wie jene, die er vor wenigen Tagen in Augsburg gehalten hat. Lengyel sprach am Allerheiligentag am Grab seiner in das KZ Ravensburg verschleppten Mutter, von dem der 80-Jährige gut 76 Jahre überhaupt nichts gewusst hatte. Ausgerechnet am Internationalen Holocausttag, am 27. Januar 2021, erreichte den Rabbiner in Hannover eine Nachricht aus Bayern, die, wie er schwer bewegt sagt, „mein ganzes Leben verändert hat“.

Die Offenbarung seines Lebens

Am Holocausttag 2021 bekam Lengyel einen Brief aus Augsburg. Normalerweise sei er bei Briefen von Menschen, die er nicht kennt, etwas misstrauisch. Doch diesen habe er geöffnet. „Es war der Brief eines mir damals Unbekannten, eines pensionierten Geschichtslehrers.“ Dieser Brief, in dem sich der Hobbyhistoriker persönlich vorstellte, war für Lengyel eine Offenbarung, ja die Entdeckung seines Lebens. „Er schrieb mir, dass meine in das Konzentrationslager Ravensburg verschleppte Mutter zusammen mit vier anderen Frauen tot aus einem Zug geborgen und in Augsburg bestattet worden ist.“ Erschöpfung, so erfuhr er später, war als Todesursache angegeben.

Überlebte die Schoah in einem Versteck im Getto von Budapest: Gábor Lengyel. Quelle: privat

Bis zum Januar 2021 wusste Lengyel nur, dass seine 1907 in Budapest geborene Mutter Janka Lengyel in einem Zug von Ravensburg in ein Außenlager des KZ Dachau gebracht werden sollte. Und dass sie wohl bei dieser Höllenfahrt, eingepfercht mit 500 anderen Frauen in mehreren Viehwaggons, umgekommen sei. Er habe immer gedacht, dass seine Mutter einfach aus dem Zug geworfen worden sei. Und nun diese überraschende, aufwühlende Erkenntnis. „Anfang März 1945, kurz vor Kriegsende, gab es in dieser ganzen Barbarei noch Menschen, die meine Mutter beerdigt haben – unglaublich, dass hat mich sehr bewegt.“

Er hat selbst in einem Gettoversteck den Einmarsch überlebt

Lengyel selbst hat keine Erinnerungen mehr an seine 1945 ermordete Mutter, die bald nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Ungarn verschleppt wurde. Er überlebte die Schoah mit seinem drei Jahre älteren Bruder und einer Tante in einem Versteck im Getto von Budapest. Auch der Vater, Dr. Marton Lengyel, war von den Nationalsozialisten verschleppt worden, überlebte jedoch, wenn auch schwer von den Grausamkeiten der Kriegszeit gezeichnet.

Den Namen der Mutter hatte Gabor Lenyel Mitte der Neunzigerjahre in der israelischen Erinnerungsstätte Jad Vashem angegeben, nachdem er nach dem Krieg in Budapest von zwei Frauen erfahren hatte, dass Janka Lengyel auch in diesem Todeszug leiden musste. Und über die Angaben in Jad Vashem war der Augsburger Historiker Alfred Hausmann auf Gabor Lengyel gestoßen, nach einer akribischen Recherche- und Puzzlearbeit. „Mit Alfred sind wir seit dem 27. Januar dieses Jahres innige Freunde geworden.“

Der Gedenkstein, den Gábor Lengyel entworfen und die Stadt Augsburg aufgestellt hat. Quelle: privat

Lengyel, der jahrelang Rabbiner in Braunschweig war, dann Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Hannover, hat selbst ein äußerst bewegtes Leben hinter sich – nach seiner Flucht 1956 nach dem Ungarnaufstand nach Österreich und von hier aus nach Israel, wo er sich zuerst zum Feinmechaniker ausbilden ließ, in der israelischen Armee diente und in der Industrie arbeitete. Wegen des Studiums war er in den Sechzigerjahren nach Deutschland gekommen und ließ sich erst nach dem Ende seiner Karriere in der Industrie zum Rabbiner ausbilden.

Die wichtige Arbeit der Ortshistoriker

Lange habe er gezögert, auch die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die Frau des früheren israelischen Staatspräsidenten Chaim Herzog redete ihm auf einem Besuch in Bergen-Belsen persönlich gut zu. Doch erst jetzt, sagt er, sei für ihn der Kreis wirklich geschlossen. Es sei für einen Juden, der dem Holocaust entkam, ein großes Privileg, das Grab seiner Mutter zu kennen. Er möchte den Ewigen preisen dafür.

„Im Gegensatz zum Genozid an den Armeniern, ist der Holocaust heute das am besten dokumentierte Menschheitsverbrechen“, hat Lengyel am Allerheiligentag auf dem Augsburger Westfriedhof vor 150 Zuhörern gesagt, als eine neue Gedenktafel für Janka Lengyel und die anderen vier Frauen aus dem Todeszug enthüllt wurde. Aber eine Gefahr für die Zukunft bestehe nicht im Vergessen, sondern in der Verflachung der Erinnerung. Deshalb seien Nachdenken und forschendes Lernen, so anstrengend sie auch sein mögen, ungeheuer wichtig. Und die verdienstvolle Arbeit der Augsburger Ortshistoriker.

