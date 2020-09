Erste Fragestunde mit Ministerpräsident Weil im Landtag floppt

Hannover

Der Landtag hat seine Mittagspause am Dienstag eine knappe Stunde vorziehen können. Denn ein völlig neues Format, das den Abgeordneten die Gelegenheit geben sollte, dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen, auf die er spontan antworten musste, war schon nach 27 Minuten beendet – dabei waren eineinhalb Stunden vorgesehen. Die Abgeordneten hatten offenbar zu wenige Fragen. Und so hat die neue Form, die „Befragung des Ministerpräsidenten“ heißt, wenig Neues gebracht. Emotion zeigte der Regierungschef nur bei einem Thema – bei der Frage nach einer Kaufprämie für moderne Autos mit Verbrennungsmotor.

Der Regierungschef hält sich bedeckt

Die Opposition hatte nach dieser Gelegenheit verlangt, wie es sie auch für die Kanzlerin im Bundestag gibt. Die Fragerunde soll nun jeweils in der ersten Landtagssitzung des Jahres sowie nach der Sommerpause stattfinden.

Anlass war auch Ärger darüber, dass der Ministerpräsident im vergangenen Jahr nach einer langen Sommerpause erst vor die Journalisten getreten war und dann die Parlamentarier informierte. Der FDP war es darum gegangen, vom Ministerpräsidenten im Landtag mehr zu seiner Haltung zu wichtigen Themen zu hören. Die Partei hatte ausgerechnet, dass Weil binnen zwölf Monaten nur 58 Minuten im Parlament geredet hatte – bei insgesamt rund 13.000 Minuten Beratungszeit.

Die CDU hat gar keine Fragen

Jede Fraktion durfte vier Fragen stellen. Während die Oppositionsfraktionen von Grünen, FDP und AfD davon Gebrauch machten, stellte die SPD nur eine und die CDU gar keine Frage. Die Fragen sollten spontan möglich sein, der Ministerpräsident durfte auf jede Frage höchstens drei Minuten antworten. Doch so lange brauchte Weil für seine Antworten längst nicht. Da im Anschluss an die knapp gehaltenen Antworten keine Nachfragen zugelassen waren, war die Befragung schnell zu Ende.

Ziel war, vom Ministerpräsidenten mehr zu seiner Haltung zu wichtigen Themen zu hören. Diese Erwartung der Landtagsopposition hat Weil nicht erfüllt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Grünen durften als größte Oppositionspartei zuerst ran. Susanne Menge wollte wissen, ob Niedersachsen am Freitag im Bundesrat die Initiative Thüringens unterstütze, mit eigenen Landesprogrammen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria nach Deutschland zu holen. Weil hielt sich wohl auch wegen Differenzen in der eigenen Regierungskoalition bedeckt, erinnerte an den Appell seines Innenministers Boris Pistorius ( SPD), der vor knapp einem Jahr auf Lesbos war, freute sich, dass in der Angelegenheit jetzt auch in Berlin einiges in Bewegung ist und beschied die Fragestellerin der Grünen, dass sich die Landesregierung bis Freitag „auf eine Position verständigt haben wird“. So knapp und bescheiden wie die Fragen, waren auch seine Antworten auf andere Dinge, die Abgeordnete wissen wollten.

Fragen nach Uraltpositionen

AfD und FDP fragten nach Corona und Weil beschied dem FDP-Fragesteller Christian Grascha, dass die Landesregierung seit Ausbruch der Pandemie nach geltendem Recht handele und dass man sich „immer gewahr sein muss, wie der Hannoveraner sagt, dass sich die Situation ändern kann“. Ach so. AfD-Mann Peer Lilienthal zog uralte Aussagen der Sozialministerin hervor, die sich zu Anfang der Pandemie noch gegen Masken ausgesprochen hatte, und Weil parierte mit „Lernkurven“, die die sechs Monate Corona-Zeit für Wissenschaft und Politik gebracht hätten.

Nur als Wiard Siebels von der SPD nach Unterstützung für die vielen Not leidenden Zulieferbetriebe fragte, blitzte ein Funke von Kampfeslust im ansonsten gelangweilt wirkenden Ministerpräsidenten auf: „Ich warne davor, irgendwo den Eindruck zu vermitteln, wir sorgten uns nicht um die Arbeitsplätze“, donnerte Weil in den Saal. Dann schritt das Parlament zur Mittagspause.

Von Michael B. Berger