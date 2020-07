Frau Wenker, viereinhalb Monate beschäftigt uns nun schon die Corona-Epedemie. Was war ihr prägendster Eindruck?

Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen Quelle: Holger Hollemann/dpa

Anzeige

Wenker: Die letztlich bedrückende Erkenntnis, dass die Corona-Epidemie uns anfangs völlig überraschend traf. Das war für mich wie ein Déjà-vu-Erlebnis, denn ich habe als Oberärztin in einer Lungenklinik mir mit Kollegen bereits Anfang der 2000er-Jahre unheimlich viel Gedanken darüber gemacht, wie man einer Pandemie mit Lungenerkrankungen begegnen kann. Damals grassierte das Sars-Virus, und wir haben überlegt, wie wir uns mit Geräten und anderem ausstatten können. 2012 war ich Pandemiebeauftragte der Bundesärztekammer, und wir haben damals umfangreiche Pandemiepläne entwickelt – für den Fall, dass sich Krankheiten wie Sars ausbreiten. Damals ist der Bundestag informiert worden, dass man ausreichend Schutzkleidung bestellen muss, dass die Arzneimittel knapp werden können, dass zu wenig Beatmungsgeräte da sind. Aber dann schien das in den Schubladen verschwunden zu sein. Denn Anfang März dieses Jahres entstand durch das Coronavirus eine Lage, auf die Deutschland noch nicht vorbereitet schien. Das darf sich nach dieser Krise nicht wiederholen. Auch deshalb haben jetzt wir eine Ethik-Initiative gegründet, denn wir werden auch künftig mit Virenwellen leben müssen.

Weitere HAZ+ Artikel

Herr Schaede, sollte es zu einer zweiten Corona-Welle im Herbst kommen – was muss aus Ihrer Sicht als Theologe auf jeden Fall nach den jüngsten Erfahrungen vermieden werden?

Schaede: Ich sage es mal prägnant: Es wäre uns jedenfalls nicht damit geholfen, wenn wir die Gesellschaft physisch mumifizieren und alle versuchen zu überleben, während sozialökonomisch unheimlich viele Menschen und Gruppen auf der Strecke bleiben. Bestimmte Ausgangsbeschränkungen wird es wohl geben müssen, das hängt vom Ausmaß der möglichen Ausbrüche ab. Aber bei allen notwendigen Einschränkungen muss man stärker darauf achten, was man mit drakonischen Maßnahmen auch anrichten kann.

Was hat man angerichtet?

Stephan Schaede, Direktor der Evangelischen Akademie Loccum. Quelle: Privat

Schaede: Junge und Alte sind in die Isolation getrieben worden. Sie haben ihr Leben nicht mehr selbstbestimmt gestalten können. Beeinträchtigte junge Menschen waren komplett vom Sozialleben abgeschottet. Man hat bei der ersten Welle aus guten Gründen sehr schnell reagiert und das in Kauf genommen. Man kann auch die Familien nicht zum Brennpunkt der sozialen Bewältigung aller Problemlagen machen. Einerseits sollten die Großeltern fernbleiben, damit sie sich nicht anstecken. Andererseits sollten sie zur Betreuung von Kindern einspringen, die nicht mehr in die Kitas durften, damit die Eltern zur Arbeit konnten. Das hat zu erheblichen Spannungen geführt und sollte nicht wiederholt werden. Das führt zu einer bröckelnden Solidarität, wobei man die Frage nicht beantworten kann, wer eigentlich Niedersachsen zusammenhält.

Bisher hat die Regierung mit dirigistischen Verordnungen agiert, die oft sehr kompliziert waren. War das der geeignete Weg, einer Pandemie beizukommen?

Schaede: Man hat damals so gehandelt, um das Schlimmste zu verhindern – nämlich, dass es in den Krankenhäusern zu Triagen kommt, zu Entscheidungen, wen man überleben lässt und wer sterben muss. Aber in Zukunft darf es nicht so sein, dass man nach Bayern schaut, eine niedersächsische Variante der Verordnung macht und sagt, das war es dann. Interessanter wäre es, mit partizipativen Konzepten durch die Krise zu finden. Ich bin selbst mit Blick auf die jüngsten Szenen am Ballermann nicht so pessimistisch, dass Menschen immer strikte Verbote bräuchten, weil sie eben nicht lernfähig seien...

... aber da frage ich doch die Ärztin: Muss man Massenbesäufnisse wie am Ballermann oder auch in deutschen Städten in Corona-Zeiten nicht massiv unterbinden? Wie steht es mit den „Tätern“ in der Corona-Krise?

Wenker: Die „Täter“ sind mögliche Virusträger. Sie können aber auch sehr schnell zu Opfern werden, bei einer Infektion schwer krank werden. Es ist mitnichten so, dass wir nur alte Menschen unter den schwer Erkrankten sehen. Es sind auch junge Menschen, häufig Männer. Aber was uns schwer beschäftigt: 80 Prozent haben kaum Symptome, aber 20 Prozent werden schwer krank. Warum? Wir wissen es noch nicht. Bei erneuten Ausbrüchen wird es darauf ankommen, sehr massiv und konsequent bestimmte Cluster zu isolieren. Da braucht es keinen allgemeinen Shutdown. Natürlich sind solche Exzesse wie beim Ballermann nicht förderlich und gehören aufgelöst. Aber das kann nicht bedeuten, dass man von den wenigen Exzessereignissen auf das Verhalten der gesamten Bevölkerung schließt. Die meisten gehen nämlich sehr achtsam mit sich und ihren Mitmenschen um.

Sie fordern als Initiative mehr partizipative Elemente und weniger staatlichen Dirigismus. Was heißt das, Herr Manemann?

Prof. Jürgen Manemann, Direktor des Forschungsinstitutes für Philosophie in Hannover Quelle: M. Bode

Manemann: Wir fordern, die partizipative Teilhabe zu stärken – vor allem von Kindern, Behinderten, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn ohne Beteiligung wird es kein Kindeswohl und auch kein Wohl der jungen Erwachsenen geben. Dafür müssen Räume geschaffen werden, in denen Kinder und junge Erwachsene ihre Stimme erheben können. Das soll in Hearings Anfang September geschehen. Darüber hinaus müssen unter anderem die bestehenden Kinder- und Jugendparlamente gestärkt werden. Hier sollen Kinder und Jugendliche Ideen und kreative Strategien gegen Benachteiligungen entwickeln. Es reicht aber nicht, nur Räume zur Verfügung zu stellen, sondern wir müssen als Ethikrat uns darum kümmern, dass Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Ressourcen bereitgestellt werden, damit sie eigene Fähigkeiten zum Umgang mit Krisen entdecken und ausbilden können. Diese benötigen sie, um eigene Perspektiven auf die Pandemie zu entwickeln.

Aber wie stellen Sie sicher, dass Sie die „Richtigen“ einladen? Nur wenige Jugendliche sind organisiert, nicht alle sind auch sprachfähig.

Manemann: Hier müssen wir uns von den Jugendlichen beraten lassen. In Organisationen und Bewegungen, die Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene gegründet haben – etwa bei Fridays for Future – gibt es ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass sie häufig vor allem eine bestimmte soziale Schicht abbilden. Hier wird selbstkritisch darüber nachgedacht, warum es nicht gelungen ist, etwa Benachteiligte bestimmter anderer sozialer Milieus anzusprechen. Es gibt den Anspruch, diejenigen einzubeziehen, die in diesen Organisationen nicht vertreten sind. Ich glaube, dass wir von ihnen lernen können, wie es gelingen könnte, Diversität in die Beteiligung zu bekommen.

Schaede: Ich bin selber sehr neugierig auf die Begegnungen. Ich hatte neulich einen beeindruckenden Abend mit Jugendlichen, die multiple Einschränkungen haben. Die haben geschildert, in welche prekären Situationen sie geraten, wenn sie auf der Straße unterwegs sind und Menschen ihnen helfen wollen und ihnen deshalb zu nahe kommen. Solche Konstellationen sich genauer mit den Betroffenen anzuschauen ist doch hilfreicher, als Einbahnstraßen aufzuzeichnen und schematisch zu entscheiden, wer zu Hause bleiben muss und wer nicht.

Wenker: Ich habe eine ganz konkrete Gruppe von Betroffenen vor Augen: die Medizinstudierenden. Sie sind wie viele junge Erwachsene in ihrer Ausbildung betroffen. Sie können jedoch nicht nur monatelang Homeschooling machen, weil Ausbildung am Krankenbett eben nur am Krankenbett geht. Zurzeit unterstützen uns die Medizinstudierenden sehr aktiv in der Gesundheitsversorgung, haben etwa die Plattform „Match4healthcare“ gegründet, sie helfen in den Krankenhäusern und Gesundheitsämtern und machen Abstriche. Aber als sie jetzt gefordert haben, dass sie die Zeiten, die sie in der Patientenversorgung freiwillig verbracht haben, auf ihre Zeiten im Studium angerechnet bekommen, da hieß es nur, das gibt die Approbationsordnung nicht her. Das ist für mich eine sehr konkrete Forderung, mit dieser Gruppe von unmittelbar Betroffenen sollten wir als Ethikinitiative auch ins Gespräch kommen.

Wie gehen Sie selbst mit der Corona-Krise um? Hat sich Ihr Alltag wesentlich verändert? Haben Sie selbst Angst, angesteckt zu werden?

Wenker: Ich laufe in der Klinik wie alle Mitarbeiter jetzt ständig mit Mundschutz herum. Nun bin ich das seit 40 Jahren gewohnt, insofern macht mir das nichts aus. Aber für Patienten gerade in der Ambulanz, wo ich arbeite, ist das befremdlich. Im Privatleben verhalte ich nach dem gesunden Menschenverstand, also Abstand halten und regelmäßig Hände waschen. Und wenn mich nicht jemand anhustet oder fiebrig anschaut, verhalte ich mich ganz normal.

Tragen Sie Mundschutz auch in der Evangelischen Akademie Loccum, Herr Schaede?

Schaede: Ja, natürlich. Wir arbeiten mit Mundschutz und dem vorgegebenen Hygienemanagement. Privat ist bei uns genau das eingetreten, was wir eigentlich nicht wollten. Ich bin selber Vater von vier Kindern. Meine Frau und ich haben beide hauptberuflich gearbeitet, aber nun wird meine Frau in Elternteilzeit treten.

Manemann: Ich habe weniger Angst davor, angesteckt zu werden, als davor, dass sich unsere Gesellschaft durch diese Krise nicht positiv verändern wird.

Schaede: Die Preisfrage ist doch, wie ein Freund sagte: Sind wir nur eine lärmende und keine lernende Gesellschaft?

Die Ethik-Initiative Ende April hat sich in Hannover eine Initiative gegründet, die sich intensiv Gedanken über angemessene Antworten auf die Corona-Pandemie machen will. Ihr gehören Theologen, Philosophen, aber auch Ärzte und Landtagsabgeordnete an. Den Impuls zur Gründung setzten Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker, die Thela Wernstedt und SPD-Abgeordnete Thela Wernstedt sowie die Bischöfe Franz-Josef Bode (katholisch) und Ralf Meister (evangelisch). Das bisher elfköpfige Gremium will erreichen, dass die Sicht von Bürgern und Betroffenen bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise stärker berücksichtigt wird. Einen ersten Schwerpunkt will es bei Kindern und Jugendlichen setzen. Die HAZ sprach mit drei Vertretern der Initiative – mit Martina Wenker sowie dem Direktor der Evangelischen Akademie Loccum, Stephan Schaede, und dem Direktor des katholischen Forschungsinstituts für Philosophie, Prof. Jürgen Manemann. Professor Manemann leitet das Forschungsinstitut in Hannover seit 2009. Der 56-jährige Philosoph und Theologe stammt aus dem Emsland. Der protestantische Theologe Schaede ist seit 2010 in Loccum tätig, er wurde 1963 in Neuwied am Rhein geboren. Die 1958 in Göttingen geborene Lungenärztin Martina Wenker steht seit 2006 an der Spitze der Ärztekammer Niedersachsen und ist Vizepräsidentin der Bundesärztekammer.

Von Michael B. Berger