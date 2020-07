Eine neue Ethik-Initiative in Niedersachsen will in der Corona-Pandemie nicht nur dem Staat das Heft des Handels überlassen. Die Regierung müsse künftig stärker darauf achten, was drakonische Maßnahmen anrichten können. Ein Interview mit den Mitgliedern Martina Wenker, Stephan Schaede und Jürgen Manemann.