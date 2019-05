Hannover

Mousse T. schiebt ein paar Regler an seinem Mischpult hin und her, so wie Musikproduzenten das eben tun, dann schaut er freundlich in die Kamera und sagt: „Wenn wir alle unsere eigenen Brötchen backen würden, hätten wir nicht so einen Einfluss.“ Damit meint er die Europäische Union. Mousse T. und neun weitere Prominente aus Niedersachsen werben in Videos unter dem Motto „Deshalb bin ich dabei – Niedersachsen für Europa“ für die Europawahl. Das überparteiliche Bündnis „ Niedersachsen für Europa“ hat die Kampagne initiiert, Europaministerin Birgit Honé präsentierte die ersten Videos am Freitag in Hannover.

„Unser Ziel war es, niedersächsische Prominente jenseits der Politik dafür zu gewinnen, ihre Sicht auf Europa zu schildern“, sagte Honé. In den Clips, die das Bündnis bei Youtube und Facebook verbreitet, erzählen neben Mousse T. auch die Nachwuchssportler Angelina Köhler und Jakob Thordsen, die Sängerin und diesjährige ESC-Kandidatin Carlotta Truman, Autorin Ninia LaGrande und Radiomoderator Jens Hardeland, was Europa für sie bedeutet. Weitere Videos mit Per Mertesacker, Torhüterin Almuth Schult, Sänger Michael Schulte und Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl werden derzeit noch produziert.

Wahlbeteiligung steigern

„Es ging uns darum, dass wir insbesondere junge Menschen erreichen“, sagte Honé. Sie sei zuversichtlich, die Wahlbeteiligung bei den 18- bis 24-Jährigen mit der Kampagne steigern zu können. Bei den Texten für die Videos habe sie den Prominenten keine Vorgaben gemacht. „Wir können sagen, dass es ausgesprochen authentisch ist“, sagte sie.

Der Initiative „ Niedersachsen für Europa“ haben sich mittlerweile mehr als 160 Kommunen, Vereine und Institutionen angeschlossen. „Das Bündnis vereint unter seinem Dach die kleine Kirchengemeinde im Alten Land und den Global Player“, sagte Honé mit Verweis darauf, dass auch Volkswagen dem Bündnis am Montag beigetreten ist.

Info:Die Videos sind nicht nur online zu finden, sondern auch bei Veranstaltungen wie dem Europafest am Sonnabend, 11. Mai, auf dem Opernplatz in Hannover.

Von Johanna Stein