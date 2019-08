Hannover

In Deutschland fehlen nach neuen Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung bis zum Jahr 2030 rund 300.000 zusätzliche Pflegekräfte, um den Bedarf zu decken. In Niedersachsen müssten in diesem Zeitraum nach Schätzungen des Sozialministeriums im schlimmsten Fall bis zu 52.000 Pflegestellen neu besetzt werden. „Wir haben aber keinen landesweiten Pflegenotstand“, sagte Hans-Joachim Heuer, Abteilungsleiter im Sozialministerium, am Mittwoch.

Das Landesamt für Statistik (LSN) hatte Experten zu einem „ Faktencheck Pflege“ nach Hannover eingeladen. Aus den präsentierten Daten geht hervor, dass zumindest einige Regionen in Niedersachsen bereits Probleme haben: weil es viele Pflegebedürftige gibt, wie im Emsland, oder zu wenig Pflegepersonal, wie in Gifhorn. In der Region Hannover ist das Verhältnis danach noch relativ ausgeglichen.

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt schnell

Nach LSN-Angaben stieg die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Pflegeleistungen in Niedersachsen zwischen 2007 und 2017 von 242.000 auf 387.000. Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege sei in diesem Zeitraum von 24.000 zu 40.000 gestiegen, erklärte Jenny Gentz vom LSN. „Seit 2013 wächst die Zahl der Pflegebedürftigen schneller an als die der Beschäftigten.“

Henning Schridde von der Bundesagentur für Arbeit wies darauf hin, dass der Arbeitsmarkt bei den Pflegekräften „leer geräumt“ sei. Ohne Zuwanderer würde die Zahl der Auszubildenden zurückgehen. Schridde betonte, dass der Beruf durch Gehaltszuwächse von bis zu 20 Prozent durchaus attraktiver geworden sei. Krankenpfleger verdienten im Schnitt 700 Euro monatlich mehr als Altenpfleger.

In Niedersachsen wird eher schlecht gezahlt

Stefan Etgeton von der Bertelsmann-Stiftung verwies auf ein deutliches Lohngefälle bei der Pflege bundesweit. In Niedersachsen würden Pfleger eher schlechter bezahlt. Dafür sei es für die Pflegebedürftigen hier günstiger als etwa in Nordrhein-Westfalen. „Es muss mehr Stellen geben, die Stellen müssen auch besser bezahlt werden“, sagte Etgeton.

Von Marco Seng