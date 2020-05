Hannover

Die FDP-Landtagsfraktion fordert, dass die Entscheidungen in der Corona-Krise künftig wieder verstärkt vom Parlament getroffen werden müssen. Damit könnte nach Ansicht von FDP-Fraktionschef Stefan Birkner den zurzeit kursierenden Verschwörungstheorien der Boden entzogen und die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Einschränkungen gestoppt werden. Die Liberalen wollen in dieser Woche einen Gesetzentwurf in den Landtag einbringen, nachdem Rechtsverordnungen der Landesregierung künftig der Zustimmung des Landtags bedürfen.

„Eigenartige, krude Mischung“

Derzeit würden alle Beschlüsse als Verordnung der Regierung auf den Tisch gelegt, sagte Birkner am Montag. Das sei aber auf die Dauer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Künftig müsse der Landtag wieder über die Maßnahmen diskutieren – transparent für die Bürger. „Das fördert die Akzeptanz“, meint Birkner. „Das ist der einzige Weg, den Verschwörungstheorien etwas entgegenzusetzen.“ Der FDP-Fraktionschef bezeichnete die Teilnehmer der sogenannten Hygiene-Demos als „eigenartige, krude Mischung“.

Die FDP schlägt vor, sich beim neuen Gesetz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am Artikel 80 des Grundgesetzes zu orientieren. Danach könnten Landtage „die Rechtssetzung an sich ziehen“. Der FDP-Entwurf sieht vor, dass die Landesregierung zwar bei „Gefahr im Verzuge“ weiterhin Verordnungen ohne Zustimmung der Legislative beschließen darf, diese aber innerhalb einer Frist vom Parlament nachträglich genehmigt werden müssen.

Digitalisierung der Schulen „erschreckend“

Birkner begrüßte, dass Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sich nicht mehr „pauschal an Berlin orientiere“, sondern einen eigenen Stufenplan zu Lockerungen vorgelegt habe. Er erwarte von der Regierung aber jetzt konkrete Aussagen zur Hilfe für Wirtschaft und Schulen. Der Rückstand bei der Digitalisierung der Schulen, der jetzt sichtbar werde, sei „ziemlich erschreckend“, sagte Birkner.

Von Marco Seng