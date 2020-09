Hannover

Die USA, China und Russland ringen um die Vorherrschaft im Weltall – und vielleicht mischt auch Niedersachsen da bald mit. Aus dem Landtag wurde am Dienstag zumindest schon mal eine erste Versuchsrakete gestartet. FDP-Fraktionsvize Jörg Bode forderte per Pressemitteilung den Bau ein Weltraumbahnhofs in der Nordsee.

Bode : „Größer denken“

Nein, das ist kein völlig verspäteter Aprilscherz. Es sei wichtig, in Niedersachsen „größer zu denken“, schreibt Bode. Hightech und Harz, hieß das mal. Doch der Spitzenliberale schwebt mit seinem schwerelosen Vorschlag nicht einmal alleine durch die norddeutsche Tiefebene. So ganz aus der Luft (oder dem All) gegriffen ist der Vorschlag des Spitzenliberalen nicht.

Die Wirtschaft steht bereit

Die deutsche Wirtschaft träumt schon seit Längerem von einem Weltraumbahnhof – und hatte dafür bereits im vergangenen Jahr die Standorte Rostock-Laage oder Nordholz bei Cuxhaven ins Gespräch gebracht. Im All lagerten ungenutzte Geldberge, heißt es in einem Grundsatzpapier des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. „Aufgrund rasanter technologischer Innovationen rückt die Förderung von Rohstoffen im Weltraum in den Bereich des Möglichen.“ Und der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Johann-Dietrich Wörner, mahnte mit Blick auf frühere Missionen zum Mond: „Auch wenn die Idee am Anfang idiotisch klingt – gebt ihr eine Chance.“

Kleine Trägerraketen

Die FDP gibt der Idee sogar Schub und fordert die rot-schwarze Landesregierung auf, zusammen mit dem Bund und Bremen die Planungen für eine Raketenstartplattform in der Nordsee voranzutreiben. Allerdings will Bode vor Borkum oder Baltrum keine Space-Shuttles mit lebendigen Astronauten in den Sternhimmel schießen. Starten sollen in der Nordsee sogenannte Microlauncher – kleine Trägerraketen mit einer Nutzlast bis zu einer Tonne, die Kleinstsatelliten in die niedrigeren Umlaufbahnen der Erde bringen.

„Sonst fliegt die Zukunft vorbei“

Satelliten und Microlauncher würden in Norddeutschland bereits entwickelt, erläutert Bode. Für den letzten Schritt in den Orbit fehle nur noch die Infrastruktur. „Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, fliegt die Zukunft an Niedersachsen vorbei.“

Von Marco Seng