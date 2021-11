Hannover

Überall in Deutschland wird in diesem Jahr daran erinnert, wie lange es jüdisches Leben in unseren Regionen gegeben hat – trotz aller Brüche, trotz des Holocaustes. Deshalb lud auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Montagabend unter dem Titel „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zu einem Festakt ins Rathaus. In einer schnörkellosen Rede erinnerte Onay an die wechselvolle Geschichte der Juden in Hannover.

Die Festrede hält Anna Staroselski, Quelle: Ilona Hottmann

Doch als Festrednerin war Anna Staroselski geladen, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion. Die 25-Jährige wuchs in Stuttgart auf, ihre Eltern waren als Kontigentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie sagte, dass sie sich als Schülerin stets für ihr Jüdischsein geschämt habe, doch inzwischen resilienter geworden sei. Jüdinnen und Juden müssten lernen, „mit dem ererbten Schmerz“ umzugehen. Sie plädierte für eine wache Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus „für den es gar keine Juden braucht“.

Dann sollten in der Feierstunde im Hodlersaal, die von grandioser Musik eines Quartetts um die international bekannte Soloklarinettistin Sharon Kam geprägt war, die Vertreter jüdischer Gemeinden und Vereinigungen in Hannover zu Wort kommen. Doch Michael Krebs vom Jüdisch-Bucharisch-Sefardischen Zentrum war gar nicht erschienen. So hielt Shterna Wolff vom Verein Chabad, der im Bismarck-Bahnhof ein Zentrum aufgebaut hat nur ein sehr kurzes Grußwort und lud zur Chanukka-Feier vor der Oper am 28. November.

Warnung vor den Ultra-Orthodoxen

Umso pointierter waren die anschließenden Reden von Rebecca Seidler von der Liberalen Gemeinde und Michael Fürst von traditionellen Landesverband. Seidler hielt ein flammendes Plädoyer für das liberale Judentum, das in Israel eher Widerstand der Ultra-Orthodoxen erfahre, in der westlichen Welt aber großen Zuspruch. Das liberale, progressive Judentum stelle das Bürgerliche Gesetzbuch nicht unter die Religionsgesetze, sagte Seidler – auch an die Adresse der Ultra-Orthodoxen, die auch in Hannover heimisch werden wollen.

Michael Fürst, sonst in streitbarer Kontroverse mit den Liberalen verbunden, schlug einen ähnlichen Ton wie Rebecca Seidler an. Er warnte in seinem nachdenklichen Beitrag davor, das Judentum nur durch die Brille der Ultra-Orthodoxen zu betrachten. „Wir brauchen derzeit keine Schulen in Deutschland, die uns ihr Judentum aufdrängen wollen, dabei aber von uns deutschen Juden nichts wissen“, sagte Fürst, dessen Vater nach dem Holocaust die Gemeinde in Hannover aufgebaut hat. Das ging offenbar an die Adresse von neuen Gemeinschaften wie Chabad, die weltweit tätig aber nicht unumstritten ist.

Von Michael B. Berger