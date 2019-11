In einer geheimen Abstimmung in Aurich hat sich eine Mehrheit für den Verbleib von Jochen Beekhuis in der Kreistagsfraktion der SPD ausgesprochen. Der 42-Jährige, der wegen beleidigender Chats in der Kritik steht, sieht sich bestätigt. In der SPD im Landtag herrscht dagegen Entsetzen über den Beschluss.