Flüchtlingsdrehkreuz Hannover: Züge kommen jetzt direkt aus Polen

Der Messebahnhof in Laatzen bei Hannover wird für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine immer wichtiger. Der Messebahnhof fungiert seit Donnerstag als bundesweites Drehkreuz, Flüchtlinge kamen bisher in Sonderzügen aus Frankfurt/Oder an der polnischen Grenze in Laatzen an. Künftig kommt täglich ein weiterer Zug mit etwa 600 Geflüchteten direkt aus Warschau, wie die Region Hannover am Freitagabend mitteilte. Damit sollen die ostdeutschen Bahnhöfe und insbesondere Berlin entlastet werden. Sie sollen mit Bussen dann auf das gesamte Bundesgebiet weiterverteilt werden.

Einige ohne konkretes Ziel in Deutschland bleiben aber für eine kurze Zeit zunächst in Laatzen. Land und Region betreiben dafür seit Donnerstag in Messehalle 13 eine Notunterkunft für rund 1000 Menschen als Außenstelle der Landesaufnahmebehörde. Eine weitere in vergleichbarer Größe soll nun in Halle 12 entstehen. Halle 13 sei nach einem Tag noch nicht vollständig ausgelastet, teilte die Region am Freitag mit. Es sei aber bereits absehbar, dass das nicht reicht. „Es ist klar, dass wir deutlich mehr Platz benötigen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach.

Vier Messehallen mit Flüchtlingen belegt

Auch die Stadt hat zusätzliche Unterkünfte auf dem Messegelände geschaffen. Voraussichtlich am Sonnabend steht mit Halle 26 eine zweite städtische Halle bereit. Mit den beiden Hallen 12 und 13 von Region und Land sind damit bald vier Messehallen mit Kriegsflüchtlingen belegt. Rund 110 Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus allen 17 Ortsfeuerwehren in Hannover waren am Freitagnachmittag in den letzten Vorbereitungen, die Halle 26 nach dem Vorbild der Messehalle 27 herzurichten. 

Wie in Europas größter Messehalle 27 sollen auch im neuen Gebäude Zeltdörfer entstehen, die den Geflüchteten größtmögliche Privatsphäre ermöglichen sollen. Etwa 80 Prozent der Arbeiten seien mittlerweile erledigt, sagte Jörg Segreff von der Feuerwehr Hannover. Erst am Donnerstagmorgen hatten die Helfer losgelegt, zuletzt standen nur noch „Fummelarbeiten“ an, wie Segreff das nannte. Nach den Plänen der Stadt soll die Halle ab Sonnabend bezogen werden.

23 Zeltdörfer in Messehalle 26

Etwa 750 zusätzliche Betten stehen dann in Halle 26 zur Verfügung, verteilt auf 23 „Dörfer“ mit je vier Zelten und acht Betten. In den kleinen Arealen gibt es Tische und Stühlen, Spinde, Kühlschränke. Die Zelte sind beleuchtet – und, wichtig: Sie sind mit Stromleisten ausgestattet, damit die Menschen ihre Mobiltelefone auflagen können. Zehn Duschcontainer stehen bereit sowie 40 Waschmaschinen und 40 Trockner. Die vielen Kinder bekommen Flächen zum Spielen.

Einfache Ausstattung, aber alles Nötige ist da: Eines von 23 „Zeltdörfern“ in Messehalle. Quelle: Rainer Dröse

Im Prinzip, sagte Hannovers Feuerwehrchef Dieter Rohrberg, sei das Konzept in Halle 26 eine exakte Kopie von Halle 27 – mit einigen wenigen Ausnahmen. „Wir wissen jetzt, dass wir mehr Kinderbetten brauchen.“ Und: Die Duschcontainer haben jetzt Seifenspender. „Das war uns vergangene Woche einfach nicht aufgefallen, dass die in Halle 27 fehlten.“

Mehr Kinderbetten: Die Feuerwehr setzt in Halle 26 Erfahrungen mit der Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Messehalle 27 um. Etwa die Hälfte der Schutzsuchenden sind nach Angaben der Stadt Kinder. Quelle: Rainer Dröse

Das alles kostet viel Geld – das aber da ist. Stadtkämmerer Axel von der Ohe kann zunächst 10 Millionen Euro ausgeben. Das Geld hatte die Ratspolitik auf Bitten des Kämmerers am Donnerstag kurzfristig freigegeben, offenbar einstimmig. Sollten die Mittel nicht reichen, werde man sie weiter aufstocken, heißt es am Freitag aus dem Rathaus.

Hotels bieten 1400 Betten an

Auch Hotelbetreiber in der gesamten Region Hannover haben am Freitag Unterkünfte angeboten. Bis zum Mittag waren es 57 Hotels mit insgesamt 1400 Betten, wie der Hotel- und Gaststättenverband mitteilte. Darunter seien kleine Häuser aus der gesamten Region und Hannover wie auch große Ketten, sagte Verbandsgeschäftsführerin Kirsten Jordan.

Um die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine besser zu steuern richtet die Stadt ab Montag eine Koordinierungsstelle ein. Unter der Telefonnummer (05 11) 16 83 33 33 werden von montags bis freitags Fragen von Bürgern, Ehrenamtlichen und Hilfsorganisationen beantwortet, etwa zu Aufenthaltsstatus, Behördenanmeldungen und finanzieller Hilfe. Außerdem sollen Hilfsangebote und Spenden gesammelt und gesteuert werden. Fragen werden auch nach einer E-Mail an fluechtlinge@hannover-stadt.de beantwortet.