Förderschulen in Niedersachsen dürfen wieder unterrichten

Rund zwei Monate nach den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen können nun auch die Förderschulen in Niedersachsen wieder ihre Pforten zumindest teilweise für einen regulären Schulbetrieb öffnen. Weil es bei der Betreuung der geistig oder körperlich eingeschränkten Kinder nicht immer möglich ist, die Mindestabstände einzuhalten, hat das Land diesen Schritt lange nicht gewagt. Nun aber ist die Hygieneverordnung für die Schulen entsprechend angepasst worden.

Keine Masken- oder Handschuhpflicht

So ist es Betreuern und Lehrern nun erlaubt, ihre Arbeit wie gewohnt zu machen. Sie dürfen den Mindestabstand unterschreiten, wenn sie den Schülern beim Essen, der Körperhygiene oder im Unterricht helfen wollen. Mit taubblinden Schülern, die vieles über Berührungen kommunizieren, darf wieder das Handalphabet angewendet werden. Auch so simple Hilfsleistungen, wie das Führen einer blinden Person in einem Raum, ist mit der neuen Verordnung wieder erlaubt.

Eine Maskenpflicht oder eine Vorschrift zum Tragen von Handschuhen besteht dabei nicht. Betreuer und Lehrer werden lediglich angehalten, die „Situationen, in denen es zu Nähe kommt, auf ein Mindestmaß zu beschränken“.

„Wir wissen, dass die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarfen in den Förderschwerpunkten Sehen, Hören geistige Entwicklung und körperliche sowie motorische Entwicklung unter den gegebenen Bedingungen eine Herausforderung ist“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums der HAZ. Mit dem neuen Hygieneplan werde nun gewährleistet, dass Unterricht wieder erteilt werden könne.

Von Rebekka Neander und Heiko Randermann