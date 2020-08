Hannover

Die umstrittenen Pläne für den Artenschutz in Niedersachsen – der sogenannte Niedersächsische Weg – werden jetzt auch aus der Wirtschaft kritisiert. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller, warf der rot-schwarzen Landesregierung vor, falsche Schwerpunkte zu setzen und betroffene Gruppen auszugrenzen. Das schade vielen Unternehmen. Die Forstindustrie warnte vor dem Abbau von Arbeitsplätzen und nachhaltigen Schäden für die Wälder.

Unternehmer skeptisch

„Ich sehe das ziemlich skeptisch“, sagte Müller der HAZ. „Da wird ohne Not eine ganze Menge an Flächen aus dem wirtschaftlichen Kreislauf herausgenommen.“ Und die davon betroffenen Unternehmen würden noch nicht einmal beteiligt. Der Chef der Unternehmerverbände forderte weitere Gespräche über die Reformpläne.

„Beim Niedersächsischen Weg hat die Landesregierung einseitig mit den Naturschutzverbänden verhandelt, nicht mit den Forstverbänden“, sagte Maurice Strunk, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer Niedersachsen, der HAZ. Das geplante Gesetz zum Artenschutz werde nicht nur der Forstwirtschaft schaden, sondern auch die Papierindustrie mittelfristig aus Niedersachsen vertreiben.

Ausgleich für Landwirte

Politik, Umweltverbände und Landwirtschaft hatten nach monatelangen Verhandlungen kürzlich Änderungen im Naturschutz-, Wasser- und Waldgesetz vereinbart. Darin geht es unter anderem um breitere Gewässerrandstreifen, in denen nicht gedüngt werden darf, sowie um die Verringerung von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Auch Zahlungen an Landwirte als Ausgleich für ihre ökologischen Anstrengungen sind Thema. Zudem gibt es Regelungen für den Vogelschutz sowie die Waldnutzung.

Laut Strunk sind die Beschlüsse zum Artenschutz im Wald überflüssig und sogar gefährlich. „Wir haben im Wald keinen Artenverlust.“ Im Gegenteil: Die Artenvielfalt sei sogar gestiegen, die Wälder älter geworden. Die geplanten Nutzungseinschränkungen im Landeswald bedeuteten Millionenverluste für die Forstwirtschaft und den Abbau von Arbeitsplätzen. Strunk warnte auch vor mehr Totholz in den Wäldern. „Das wird zu einer richtigen Gefahr für Jäger und Waldarbeiter.“

Lies steht unter Druck

Trotz aller Einwände drückt Umweltminister Olaf Lies weiter aufs Tempo. Die geplanten Gesetzesänderungen sollen dem SPD-Politiker zufolge noch im September im Kabinett beraten werden. „Unser Ziel ist, dass es dann sehr schnell in den Landtag eingebracht wird“, sagte Lies. Die Abgeordneten könnten dann etwa im Januar über die Gesetzesänderungen abstimmen. Die CDU sieht dem Vernehmen nach allerdings keinen Grund zur Eile und hält es für wichtig, die betroffenen Verbände noch einmal anzuhören.

Lies steht unter Druck, weil der Naturschutzbund Niedersachsen, der bei den Verhandlungen über den Niedersächsischen Weg mit am Tisch sitzt, parallel gemeinsam mit den Grünen Unterschriften für das Volksbegehren Artenvielfalt sammelt – und daran festhalten will, bis das Gesetz in den Landtag eingebracht ist. Politiker und Landwirte hatten das kritisiert. „Ich hätte es besser gefunden, wir gehen erst den Niedersächsischen Weg“, sagte Lies. Bei einem Scheitern hätte man immer noch ein Volksbegehren starten können.

Von Marco Seng