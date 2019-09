Hannover

Warum treten Linksradikale als Mitveranstalter auf? Sollte ein Minister mitmarschieren? Und dürfen Schüler die Schule schwänzen? Die für Freitag in Hannover und anderen Städten geplante Klimaschutzdemonstration der Fridays-for-Future-Bewegung führt in Niedersachsen zu politischen Diskussionen im Vorfeld.

Verfassungsschutz : Eine militante Gruppierung

Der niedersächsische Verfassungsschutz warnt vor der Gruppierung „Interventionistische Linke“, die als Mitveranstalter der Demonstration auftritt. Die linksextremistische Organisation versuche bundesweit, an die noch junge Bewegung anzudocken und sie „langfristig für ihre Interessen zu instrumentalisieren“, sagte Behördensprecher Frank Rasche. Laut Verfassungsschutzbericht handelt es sich um eine militante und gewaltbereite Gruppierung, deren Ziel die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates ist. Die Fridays-for-Future-Bewegung erklärte zur Teilnahme der Linksextremisten, bei der Demonstration stehe das gemeinsame Ziel Klimaschutz an erster Stelle.

Warum läuft der Minister mit?

Gegenstand der Debatte ist auch die angekündigte Teilnahme von Umweltminister Olaf Lies ( SPD). Dazu betonte das Umweltministerium am Mittwoch, dass der Minister mit seiner Teilnahme nicht zum Schulschwänzen aufrufen wolle. Er demonstriere mit, „um als verantwortlicher Politiker für Umweltpolitik in Niedersachsen meine Solidarität mit den jungen Menschen zu zeigen“, sagte Lies. Er kündigte an, am Freitag Seite an Seite mit Landesbischof Ralf Meister zu marschieren.

„Will meine Solidarität mit den jungen Menschen zeigen“: Umweltminister Olaf Lies beteiligt sich an den Klimaprotesten am Freitag – genauso wie Landesbischof Ralf Meister. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Fridays-for-future-Bewegung erklärte, es mache für den Klimaschutz keinen Unterschied, ob der Umweltminister mitgehe oder nicht. Lies werde an der Umsetzung des Umweltschutzes in der Landespolitik gemessen.

Erlaubt das Land Schulschwänzen?

Nächster Streitpunkt ist, ob den Schülern das Demonstrieren während der Schulzeit gestattet werden sollte. Dazu betonte das Kultusministerium zwar, dass es gut sei, wenn Schüler sich engagierten. „Gleichwohl gelten die schulrechtlichen Vorschriften“, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher. Es bestehe kein Problem bei einer Teilnahme im Rahmen von schulischen Veranstaltungen oder Projekttagen zum Thema Klimaschutz. Allerdings müssten Schüler, die für die Demonstration den Unterricht schwänzten, mit Konsequenzen rechnen. Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte, dass die Landesregierung und auch Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) das Engagement der Schüler begrüßten, „trotz der Problematik mit den Schulversäumnissen“. Aus den CDU-geführten Ministerien gab es allerdings keine Werbung für die Teilnahme an der Demonstration.

Mit fünf Demonstrationszügen durch die Innenstadt will das Bündnis der Fridays-for-Future-Bewegung am Freitagmittag ab 12.30 Uhr in Hannover für den Klimaschutz demonstrieren. Polizei und Organisatoren erwarten mindestens 8000 Teilnehmer, die den Verkehr zum Erliegen bringen wollen.

Von Marco Seng und Manuel Behrens