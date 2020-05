Gastronomie, Fahrschulen, Beerdigungen: Niedersachsen veröffentlicht neue Corona-Regeln

Hannover

Wer in Niedersachsen nach der Wiedereröffnung ein Restaurant oder Café besuchen will, muss dort Namen und Telefonnummer hinterlegen. Das geht aus der neuen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hervor, die das Sozialministerium am Sonnabend in Hannover veröffentlichte. Damit werden die Absprachen zwischen Bund und Ländern vom Mittwoch sowie der am vergangenen Montag verkündete Niedersachsen-Plan umgesetzt.

Die Lockerungen im Einzelhandel, im Tourismus, in Teilen der Gastronomie, in der Kita-Betreuung und in Schulen treten am Montag in Kraft und gelten vorerst bis zum 27. Mai.

Anzeige

Dokumentationspflicht in Restaurants

Für einen Besuch im Restaurant, Café oder Biergarten sei keine Reservierung erforderlich, erläuterte das Ministerium ausdrücklich. Dabei handele es sich um ein Missverständnis. Sie werde aber dringend empfohlen. Zwingend sei, dass jeder Gast als Kontaktdaten seinen Namen, Vornamen und eine Telefonnummer angibt. So sollen mögliche Infektionsketten später zurückverfolgt werden. Die Wirte müssen auch genau vermerken, wann ein Gast gekommen und gegangen ist. „Wenn ein Gast seine Kontaktdaten nicht abgeben möchte, muss er den Gastronomiebetrieb leider wieder verlassen“ teilte das Ministerium mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Bis zu 20 Gäste bei Hochzeiten

Etwas mehr Freiraum gesteht die Landesregierung auch Familien bei privaten Feiern zu. Partys jeder Art seien zwar weiterhin grundsätzlich verboten, Ausnahmen gelten jedoch für Hochzeiten und Beerdigungen. Sie könnten im engsten Familien- und Freundeskreis begangen werden. Bis zu 20 Gäste soll ab Montag erlaubt sein.

Praxisstunden in der Fahrschule

Als eine Lockerung dürfen Ferienwohnungen wieder vermietet werden, wenn auch nur an eine Gruppe von Gästen in sieben Tagen. Der Zugang zu den ostfriesischen Inseln wird freigemacht. Allerdings wollen die zuständigen Landkreise Tagestouristen ohne gebuchte Übernachtung vorerst von den Inseln fernhalten. Sie müssen dies aber noch in eigenen Verordnungen festschreiben.

An den Fahrschulen kann nach der ersten Lockerung für den Theorieunterricht auch wieder der Praxisunterricht sowie praktische Prüfungen für den Auto- und Lkw-Führerschein stattfinden. „Auch hier gelten Hygieneauflagen, wie beispielsweise, dass alle Insassen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen“, so das Ministerium.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von lni/rah