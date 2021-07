Hannover

Ob Pitbull, Bullterrier oder Rottweiler – sogenannte Kampfhunde gelten fast überall in Deutschland per se als gefährlich. Nicht so in Niedersachsen. Die Rasse spielt hier im Grundsatz keine Rolle dabei, ob ein Hund als Gefahr gesehen wird. Das Land ist einen Sonderweg gegangen und setzt vielmehr auf die Sachkunde der Halterinnen und Halter.

Seit Juli 2011 gilt ein Hundegesetz, das unumstritten Gutes gebracht hat. Doch auch zehn Jahre danach beißen Hunde zu, verletzen Menschen zum Teil schwer, töten kleinere Hunde und Katzen. Kommunen stufen sie dann als gefährlich ein, verordnen Maulkorb- und Leinenzwang – zumindest Letzteren lebenslang. Tierärzte üben in dieser Hinsicht Kritik: „Einmal gefährlich, für immer gefährlich“ – diese Gleichung gehe nicht auf.

Problem „am anderen Ende der Leine“

Die Zahl der Hundebisse wird nicht zentral erfasst. Überhaupt werde nicht jeder Biss den Behörden bekannt, sagt eine Sprecherin des niedersächsischen Agrarministeriums. „Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, Hundebisse zu melden.“ Öffentliches Entsetzen rief hingegen ein Vorfall Anfang April 2018 in Hannover hervor: In einer Wohnung im Stadtviertel Roderbruch tötete ein Staffordshire-Terrier seine Besitzer, eine 52-jährige Frau und ihren 27 Jahre alten Sohn.

Auf eine AfD-Anfrage im Landtag zu besonders gefährlichen Hunden lieferten die Kommunen daraufhin Zahlen: Demnach wurde 2012 in 71 Fällen die Gefährlichkeit eines Hundes aufgrund eines Angriffs auf einen Menschen festgestellt; in den Folgejahren schwankte die Zahl zwischen 116 (2013), 161 (2014), 118 (2015), 139 (2016) und 136 Fällen (2017). Deutlich wurde, dass nicht bestimmte Rassen auffällig waren. Das Problem liege primär „am anderen Ende der Leine“, fasste es die Landesregierung in ihrer Antwort zusammen.

Drohverhalten häufiger bei Mischlingen

Als gefährlich stufen Landkreise auch solche Hunde ein, die ihnen nach einer Beißattacke gegenüber einem anderen Tier gemeldet werden. Den Hunden wird dann zunächst ein Maulkorb verordnet. Besteht der Hund anschließend erfolgreich einen Wesenstest bei dafür zertifizierten Veterinären, wird die Maulkorb- in eine Leinenpflicht umgewandelt.

Bei dem Test muss der Hund vielfältige Alltagssituationen bestehen, ohne aggressiv zu reagieren. So nähert sich etwa eine Person von vorn und starrt ihn an, an anderen Stellen im Testparcours geht es um spielende Kinder, stolpernde Spaziergänger und Blinde mit Taststock. „Bestimmte Rassen sind auch dabei nicht besonders auffällig“, sagt Willa Bohnet von der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover.

„Keine bestimmte Rasse auffällig“: Dr. Willa Bohnet, Zoologin an der TiHo. Quelle: Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Dort wurden Wesenstests, in deren Rahmen im Übrigen auch die Halter ihre Sachkunde praktisch nachweisen sollen, über Jahre durchgeführt und ausgewertet. Die Dissertationen von Anniken Hettwer und Katja Riedel kommen zum Ergebnis, dass bei Mischlingen häufiger Drohverhalten beobachtet wurde als bei reinrassigen Hunden, bei jüngeren Hunden eher als bei älteren. Ein Großteil der als gefährlich vorgestellten Hunde war männlich.

Wesenstest deckt aggressives Verhalten auf

Auffällig war, dass fast alle Hunde, die den Test nicht bestanden, ebenfalls Rüden waren und im Vorfeld einen Menschen und nicht ein anderes Tier gebissen hatten. Hettwer meint, dass der Wesenstest geeignet ist, Tiere mit unverhältnismäßig aggressivem Verhalten zu erkennen. Und sie stellt fest: „Die Hund-Halter-Beziehung und die Grunderziehung des Hundes haben entscheidenden Einfluss auf das Verhalten des Hundes.“

Auch nach bestandenem Wesenstest gilt der Hund jedoch qua Gesetz als gefährlich, und zwar für immer. Er muss – von wenigen Einzelfällen abgesehen – dauerhaft an der Leine gehen. Halter zahlen erhöhte Hundesteuer. „Leider werden auch sehr viele Hunde, die vielleicht in einer Sondersituation den Nachbarhund gebissen haben und dann aber im Wesenstest keinerlei Auffälligkeiten zeigen, lebenslang zu gefährlichen Hunden gemacht“, sagt TiHo-Tierschutzexpertin Bohnet. Auch Hunde, die einmal eine Katze totgebissen hätten, die sich aufs Grundstück verirrt hatte, würden zu Unrecht als aggressiv eingestuft. „Natürlich sind die Vorfälle bedauerlich. Aber alle Beutegreifer haben ein Jagdverhalten. Hunde sind immer noch Hunde.“

„Kommunen gehen sehr unterschiedlich vor“: Christiane Bracke, Vorsitzende der Tierärztlichen Arbeitsgemeinschaft Hundehaltung. Quelle: privat

Seit Langem fordert insbesondere die Tierärztliche Arbeitsgemeinschaft Hundehaltung, die unbegrenzte Bestrafung aufzuheben – für mildere Fälle, bei denen zum Beispiel ein Gartentor aufgelassen wurde und es zu einem kleinen Vorfall kam. „Da hätten wir gern eine niedersachsenweite Regelung, damit solche Hunde nicht lebenslang an der Leine gehen müssen, wenn sie den Wesenstest bestehen und zum Beispiel eine weitere Gehorsamsprüfung“, sagt Vorsitzende Christiane Bracke aus Wietzen (Kreis Nienburg).

Zurzeit gingen die Kommunen unterschiedlich vor, mancherorts entschieden Behördenmitarbeiter nach Aktenlage. Dabei stehe hinter der Anzeige vielleicht ein Streit unter Nachbarn, oder ein großer Hund habe sich lediglich gegen einen schwächeren Angreifer verteidigt. Durchsetzen würden die Tierärzte gern auch die Möglichkeit einer Rehabilitierung gefährlicher Hunde. Wenn diese nach Hundeschule und möglicherweise einer Verhaltenstherapie friedlicher würden, sollten ihnen wieder Spaziergänge ohne Leine ermöglicht werden.

Auch Trainer und Hunde profitieren

„Ein Änderungsbedarf wird derzeit diskutiert“, bestätigt das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage. Mehrfach haben sich dort Fachleute zu Gesprächen getroffen. Auch im Agrarausschuss des Landtages kam eine mögliche Reform schon zur Sprache. „Das Thema ist sehr sensibel“, sagt Vorsitzender Hermann Grupe (FDP). „Alle haben Angst, dass man etwas lockert und es passiert etwas.“

Niedersachsen verzichtet auf eine Rasseliste Das seit Juli 2011 geltende niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden soll Gefahren für die öffentliche Sicherheit möglichst verhindern. Es setzt auf die Schulung der Hundehalter und verzichtet auf die in vielen Bundesländern übliche sogenannte Rasseliste. Wer sich erstmals einen Hund neu anschafft, muss beim „Hundeführerschein“ in Theorie und Praxis nachweisen, dass Grundkenntnisse zum Verhalten des Hundes vorhanden sind, dass man den Hund einschätzen kann und Beeinträchtigungen anderer durch den Hund vermeidet. Die Halter müssen gefährliche Situationen erkennen und fähig sein, Gefahren vorzubeugen. Hunde, die älter sind als sechs Monate, müssen durch einen elektronischen Mikrochip gekennzeichnet sein und beim Zentralen Hunderegister sowie für eine Haftpflichtversicherung angemeldet werden. Der Umgang mit gefährlichen Hunden ist in Paragraf 7 geregelt: „Erhält die Fachbehörde einen Hinweis auf die gesteigerte Aggressivität eines Hundes, insbesondere darauf, dass Menschen oder Tiere gebissen wurden oder eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe vorliegt, so hat sie den Hinweis zu prüfen. Ergibt diese Prüfung Tatsachen, die den Verdacht rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, so stellt sie fest, dass der Hund gefährlich ist.“ Für das Halten gefährlicher Hunde ist eine Erlaubnis erforderlich. Voraussetzungen dafür sind Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie das Bestehen einer praktischen Sachkundeprüfung mit dem betreffenden Hund (Wesenstest).

Das Hundegesetz habe auf jeden Fall dazu geführt, dass Hundehalter heute besser vorbereitet werden und bei Hundevereinen oder Hundeschulen, die nebenbei von der Entwicklung wirtschaftlich profitieren, wertvolle Tipps bekommen.

Das früher übliche Stöckchenwerfen etwa sei nun, außerhalb der Jagdhundausbildung, als Gefahr erkannt. Reflexartig könnten Hunde, die so trainiert würden, nämlich nach einem Kind schnappen, das vor ihnen herläuft und fällt. Aus den geforderten Sachkundenachweisen für Neuhalter ziehen nicht zuletzt die Hunde Gewinn. Denn Frauchen oder Herrchen verstehen ihre Bedürfnisse inzwischen besser.

Als Jogger nicht mehr angekläfft

Gefährliche Situationen wird es weiter geben. Hansjoachim Hackbarth, emeritierter Leiter des früheren Tierschutzzentrums der TiHo, verweist auf die Situation, wenn ein junges Paar sich erst einen Hund und dann ein Kind anschaffe. „Der Klassiker: wenn das Kind anfängt zu krabbeln und sich das erste Mal am Sofa hochzieht zum Platz neben dem Herrchen ...“

Außerhalb der Familie dagegen kämen schwere Verletzungen inzwischen deutlich seltener vor. Zudem sei der Alltag draußen in den vergangenen zehn Jahren angenehmer geworden. Als Jogger sei er früher häufig angekläfft oder von Hunden bedroht worden, erzählt der Veterinärmediziner. „Die Hunde sind jetzt friedlicher“, hat er beobachtet. „Die Halter haben nämlich mehr Ahnung, rufen und geben Leckerli oder nehmen den Hund an die Leine.“

Insgesamt mehr Hunde – auch in Hannover

Die Landeshauptstadt hat dem Hundegesetz noch eine eigene Hundeverordnung vorgeschaltet, wie Stadtsprecher Udo Möller erläutert: „Sie kommt immer dann zur Anwendung, wenn uns ein Beißvorfall bekannt wird. Im Anschluss gilt für den beißenden Hund stets eine Maulkorb- und Leinenpflicht im Stadtgebiet.“ Die von den hannoverschen Amtsveterinären festgestellte Zahl gefährlicher Hunde schwankte seit 2011 zwischen drei und dreizehn pro Jahr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine klare Tendenz ist dabei zunächst nicht festzustellen – wohl aber, wenn man die Zahl der Hunde insgesamt einbezieht. Nicht erst seit Corona ist Hundehaltung deutlich beliebter geworden, trotz vergleichsweise hoher Hundesteuer auch in Hannover.

Hier waren im Sommer 2011 rund 13.600 Hunde angemeldet. Zehn Jahre später sind es mehr als 17.100. „Betrachtet man die Zahlen, so hat es den Anschein, dass es im Verhältnis zu den steigenden Hundezahlen weniger Beißvorfälle gibt als 2011“, sagt der Stadtsprecher. Das sei allerdings auch davon abhängig, ob alle Beißvorfälle gemeldet werden.

Von Gabriele Schulte