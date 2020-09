Berlin/Hannover

Die Bundesregierung prescht europaweit voran und will Ende kommenden Jahres das Töten männlicher Eintagsküken in der Legehennenzucht verbieten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Tierschutzverbände und auch der Geflügelwirtschaftsverband reagierten positiv auf das Verbot, das ab Januar 2022 in Kraft treten soll.

Derzeit werden in Deutschland jedes Jahr – die Angaben variieren – zwischen 32 und 45 Millionen männliche Küken getötet, weil sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass die umstrittene Praxis nur noch für eine Übergangszeit zulässig ist.

„Meilenstein für den Tierschutz “

„Deutschland ist Vorreiter mit einem gesetzlichen Verbot“: Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Klöckner sprach von einem „Meilenstein für den Tierschutz“, der auch eine Signalwirkung für andere Staaten haben solle. „Das Töten von Eintagsküken, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben, ist ethisch nicht vertretbar.“ Mittlerweile gebe es aber Möglichkeiten, das Geschlecht bereits im Ei zu bestimmen und männliche Küken gar nicht erst schlüpfen zu lassen.

Zwei Verfahren wurden entwickelt. Bei der einen Methode wird einige Tage lang bebrüteten Eiern durch ein winziges Loch etwas Flüssigkeit entnommen, um das Geschlecht zu bestimmen. Weibliche Küken werden ausgebrütet, männliche nicht. So erzeugte Eier werden bereits in Supermärkten angeboten. Beim zweiten Verfahren wird ein spezieller Lichtstrahl ins Innere des Eis geschickt, wie das Ministerium erläutert. Das Geschlecht wird dann durch eine Analyse des reflektierten Lichts bestimmt.

„Das Signal ist richtig“

„Wir wollen den Ausstieg aus dem Kükentöten lieber heute als morgen“: Der Präsident des niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes, Friedrich-Otto Ripke. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

„Das Signal ist richtig“, sagte Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft der HAZ. „Wir wollen den Ausstieg aus dem Kükentöten lieber heute als morgen“, erklärte der frühere Staatssekretär im niedersächsischen Agrarministerium. „In der Umsetzung hätten wir aber ein paar Wünsche.“ Wichtig sei, einen „realen und ehrlichen Weg zu beschreiten“.

Was Ripke meint: Das von Klöckner gesteckte Ziel 2022 kommt zu früh. „Einen vollständigen Ausstieg können wir bis Ende 2021 nicht schaffen.“ Bis dahin sei es möglich, 15 Millionen männliche Küken nicht zu töten – erst 2023 sei man endgültig am Ziel.

„Brauchen EU-weites Verbot“

Ripke dringt außerdem auf ein EU-weites Verbot des Kükentötens. „Das Gesetz wirkt nur in Deutschland, nicht in Polen, nicht in Frankreich, nicht in den Niederlanden.“ Den Import könne man in der EU nicht verbieten. „Das ist ein Dilemma.“ Deutsche Brütereien würden außerdem im Ausland produzierte Küken in Zukunft dort produzieren.

Ein weiteres Problem ist aus Sicht der Branche eine Verschärfung, die zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Dann darf der Brutvorgang nur noch bis zum sechsten Tag abgebrochen und in der Folge das Embryo getötet werden. Hintergrund ist nach Angaben des Ministeriums, dass Embryos ab dem siebten Tag ein Schmerzempfinden haben, wie das Ministerium erläutert. „Aktuell gibt es aber kein einziges Verfahren zur Geschlechterkennung vor dem siebten Bruttag“, sagte Ripke. Man werde die Einwände im Bundestag vortragen.

Verbraucher sollen für Tierwohl zahlen Die niedersächsische Geflügelwirtschaft fordert von der Politik mehr Unterstützung. „Frust und Existenzängste nehmen in der Praxis besorgniserregend zu. Dazu hat die Politik mit immer neuen und nur nationalen Auflagen aktiv beigetragen“, heißt es in einem Positionspapier zur Mitgliederversammlung des niedersächsischen Landesverbandes der Geflügelwirtschaft am Mittwoch in Dötlingen im Kreis Oldenburg. „Wenn die deutsche Politik nicht umschwenkt und für europäische, und bei den internationalen Handelsabkommen auch für globale Standards eintritt, geht unsere Wettbewerbsfähigkeit immer mehr den Bach runter.“ Um tierfreundlichere Haltungsbedingungen umzusetzen, braucht es aus Sicht des Verbandes finanzielle Hilfen. Nötig ist demnach eine zweckgebundene Tierwohlprämie mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren, die die Erstattung von Mehrkosten langfristig sichere und Planbarkeit biete. „Als Finanzierungsinstrument kommt eine von den Verbrauchern zu leistende maßvolle Tierwohlabgabe infrage.“ Um das Verständnis der Bevölkerung für die Branche zu erhöhen, setzt der Verband auf Kommunikation. „Wir müssen mehr denn je durch Kommunikation Vertrauen wieder herstellen.“ Die niedersächsische Geflügelwirtschaft hält mehr als 100 Millionen Tiere.

Von Theresa Dapp und Karl Doeleke