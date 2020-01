Hannover

Nach Angaben des Innenministeriums wurden zwischen 2013 und 2019 insgesamt 111 Fälle registriert, bei denen Polizeibeamte mit Messern attackiert wurden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine AfD-Anfrage im Landtag hervor. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) setzt unter anderem auf die Ausweitung von Waffenverbotszonen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Bis zu 20 Angriffe pro Jahr

Im Jahr 2013 wurden laut Ministerium 20 Messerangriffe auf Polizisten registriert, 2014 waren es 17, 2015 gab es 19 Fälle, 2016 zwölf und 2017 zehn. 2018 stieg die Zahl der Messerangriffe wieder deutlich an – auf 19. Für das Jahr 2019 wurden 14 Fälle registriert. Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr seien allerdings noch nicht ausgewertet, hieß es. Etwa ein Drittel der Tatverdächtigen ist Ausländer. Wie viele Polizisten bei den Angriffen verletzt wurden, geht aus der Statistik nicht hervor. Allen Polizisten sei eine „ballistische Schutzweste“ zur Verfügung gestellt worden.

„Straftaten unter Verwendung von Stichwaffen werden seitens der Landesregierung scharf verurteilt“, erklärte das Ministerium. Zum Zwecke einer effektiven Gefahrenabwehr und Strafverfolgung würden alle notwendigen und rechtlich zulässigen Maßnahmen getroffen. So habe der Bundestag im Dezember auch auf Initiative Niedersachsens das Waffenrecht geändert. Danach können Waffenverbotszonen jetzt auch bei Menschenansammlungen sowie in Jugend- und Bildungseinrichtungen oder in deren Umfeld eingerichtet werden. In diesen Zonen kann die Polizei auch das Führen von Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter untersagen. Nach dem neuen niedersächsischen Polizeigesetz ist in diesen Bereichen zudem eine Durchsuchung von verdächtigen Personen zulässig.

AfD will mehr über Täter wissen

Die AfD erklärte, es sei begrüßenswert, dass die Zahlen keine steigende Tendenz aufwiesen, auch wenn sie auf zu hohem Niveau stagnierten. „Um die Messerkriminalität wirksam zu bekämpfen und Menschenleben zu schützen, bräuchte man aber auch genauere Angaben über die Herkunft der Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit“, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Jens Ahrends. Die AfD-Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass auch deren Hintergrund statistisch erfasst werde.

