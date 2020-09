Hannover

Um die Entsorgung von hochgefährlichen Atommüll ist es still geworden, seitdem keine Castor-Behälter mehr durch Deutschland rollen. Der letzte dieser Hochsicherheitstransporte rollte im Jahr 2011 ins Zwischenlager Gorleben, eines von 16 Provisorien in Deutschland. Doch obwohl der Streit um die Zukunft der Atomkraft mit dem Ausstiegsbeschluss im gleichen Jahr beendet wurde, dürfte der Streit um ein mögliches atomares Endlager noch in diesem Monat wieder aufflammen.

Am 28. September wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Peine eine Karte vorstellen, auf der verzeichnet ist, wohin möglicherweise der Müll verfrachtet werden könnte. Und Niedersachsen, das reich an Salzstöcken und Tonschichten ist sowie mit dem Harz über ein Mittelgebirge verfügt, dürfte mit einer Vielzahl von Standorten dabei sein. „Dann bekommt die bislang weiße Landkarte Flecken“, schwant Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD). Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Endlagersuche.

Warum ein neues Lager? Es gibt doch Gorleben .

„Man hat aus den Fehlern gelernt und will nicht nur in einer Gesteinsart suchen wie dem Salzgestein, sondern auch in Ton und Granit“: Wolfram König, Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der atomaren Entsorgung. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Das galt bis 2013, obwohl auch der Verweis auf Gorleben ein uneingelöstes Versprechen der Politik und der Kernenergiebetreiber war. Denn in Gorleben gibt es ein Erkundungsbergwerk, das schon seit seiner Errichtung hoch umstritten und umkämpft war. Der 1977 gefällte Beschluss von Bundes- und Landesregierung, dort ein untertägiges Endlager zu errichten, sei in erster Linie aus politischen Gründen gefasst worden, monierten die Kritiker. 2013 beschlossen Bundestag und Bundesrat, die Suche nach einem Endlager noch einmal völlig neu zu starten. „Man hat aus den Fehlern gelernt und will nicht nur in einer Gesteinsart suchen wie dem Salzgestein, sondern auch in Ton und Granit“, sagt Wolfram König, Präsident der Bundesamtes für die Sicherheit der atomaren Entsorgung (BASE) in Berlin. König ist der Aufseher des neuen Endlagersuchprozesses.

Dann ist Gorleben also raus aus dem Rennen?

Diesmal keine Vorfelstlegung auf einen Standort wie in den Siebzigerjahren: Das bedeutet, dass auch Gorleben noch im Rennen ist. Ende März 1979 demonstrierten in Hannover Bauern, Studenten und Umweltschuetzer aus dem Wendland gegen die Errichtung eines Endlagers. Rund 100.000 Menschen versammelten sich damals bei Dauerregen zur bis dahin größten Anti-Atomkraft-Demonstration der Bundesrepublik. Quelle: epd

Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Die Architekten der neuen Endlagersuche haben entschieden, dass es diesmal im Gegensatz zu 1977 keinerlei Vorfestlegungen geben sollte, also auch keine negativen. Deshalb sei Gorleben auch bisher dabeigeblieben, erklären die Verantwortlichen von der Bundesgesellschaft für Endlagerung in Peine, die das gesamte operative Geschäft der Endlagerung in den Händen hat. Die BGE ist somit auch für die Asse zuständig, in dem schwachradioaktiver Müll lagert und geborgen werden soll, und auch für das Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter sowie für das Endlager Morsleben in Sachsen-Anhalt. Ob Gorleben auch auf der neuen Karte verzeichnet wird, dem ersten Zwischenbericht der BGE, ist offen, aber wahrscheinlich. Für diesen Fall müsse es die Gesellschaft besonders gut begründen, warum Gorleben noch immer im Rennen ist, hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) bereits im Vorfeld gewarnt.

Welche Relevanz hat der erste Zwischenbericht?

Sollte Gorleben weiter im Rennen sein, müsste die Bundesgesellschaft für Endlagerung das sehr gut begründen, warnt Niedersachsen Umweltminister Olaf Lies (SPD), hier im Atomendlager für mittelradioaktiven Müll Schacht Konrad. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Er soll in einem groben Verfahren erst einmal ausleuchten, wo geologische Formationen eine untertägige Lagerung des hochstrahlenden Mülls möglich machen. Eine „zweistellige Zahl im oberen Bereich“ von Standorten werde es geben, sagt Stefan Kanitz von der BGE. Beobachter meinen, es könnten an die 80 Standorte in Deutschland sein. Damit ist aber noch keineswegs geklärt, wo das Endlager hinkommen könnte, denn die Karte soll zunächst nur die geologischen Möglichkeiten aufzeigen und im Ausschlussverfahren auch Gebiete, wo keinesfalls Atommüll gelagert werden könnte, etwa in Erdbeben gefährdeten Gebieten. Allerdings müssen bei den ausgewählten Gebieten auch Mindestanforderungen erfüllt sein, etwa ein 300 Meter mächtiges Deckgebirge, das den hochgiftigen Müll von der Erdoberfläche trennt. Die Tragfähigkeit dieses erforderlichen Deckgebirges wurde bei Gorleben stets bezweifelt.

Wie geht es nach dem Zwischenbericht weiter?

Zunächst soll es sogenannte Teilgebietskonferenzen geben, in denen auch mit örtlichen Vertretern diskutiert werden soll. Diese Konferenzen – insgesamt vier – sollen in einem Jahr abgeschlossen sein. Die erste Konferenz ist für den 17. Oktober 2020 in Kassel geplant. „Wir präsentieren in der ersten Phase ja keine Standorte, sondern großräumig Wirtsgesteinsformationen“, sagt BGE-Vize Stefan Kanitz. Die Daten für die erste Phase seien aus den Akten der Landesbehörden entnommen. Kanitz vergleicht das gesamte Verfahren mit einem Trichter, in dem zuerst oben eine Menge Informationen eingegeben wird, die sich dann aber in einem weiteren Verfahren immer weiter auf immer wenigere Möglichkeiten konzentrieren. Im weiteren Verfahren werden geologische Vor- und Nachteile abgewogen.

Gibt es eine geologische Formation, die am vorteilhaftesten ist?

„Wir präsentieren in der ersten Phase ja keine Standorte, sondern großräumig Wirtsgesteinsformationen“: Alle Formationen haben Vor- und Nachteile. Auch das Salz im Erkundungsbergwerk Gorleben. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Alle geologischen Formationen haben Vor- und Nachteile. Steinsalz hat laut Stefan Kanitz den Vorteil, dass es plastisch ist und und den heißen Müll geradezu umfließt. Zugleich ist es aber wasserlöslich, was sehr gefährlich werden könnte. Kritiker hatten bei der früheren Vorfestlegung auf Gorleben kritisiert, dass Experten sich zu sehr auf das Salzgestein konzentriert hätten. Darauf weist auch Niedersachsens Umweltminister Lies immer wieder hin. Granitgestein hat den Vorteil, sehr fest zu sein und robuste Barrieren zu bieten. Ist es aber klüftig, so kann Wasser eindringen. Ton ist sehr dicht, aber bei hohen Temperaturen nicht so geeignet.

Wann soll die Suche abgeschlossen sein?

Nach den Planungen im Jahr 2031. Allerdings bezeichnen das nahezu alle Experten als „sehr ehrgeizig“. Aber Druck, sich zu entscheiden, besteht schon deshalb, weil die Genehmigungen für den zwischengelagerten Atommüll 2040 bis 2045 ablaufen. Der Bau eines atomaren Endlagers soll 2050 beginnen.

Wer entscheidet darüber?

Bundestag und Bundesrat. Sie entscheiden bereits ab der Phase zwei, etwa über die übertägige Erkundung, die mit Bohrungen und Messungen geschieht. Danach werden weitere Standorte aussortiert – und es geht unter die Erde. In der dritten Phase schließlich sollen an mindestens zwei Standorten Erkundungsbergwerke entstehen, wo Geologen mit Bohrungen und Messungen den möglichen Standort untersuchen. Das BASE schlägt schließlich dem Bundestag einen bestimmten Standort vor, der per Gesetz beschlossen wird.

Wie viele Castoren muss das Endlager aufnehmen, und was kostet das Ganze?

1900 Castorbehälter, die sechs Meter hoch und etwa drei Meter breit sind. Die meisten sind an Kernkraftwerken gelagert, die zum Teil bereits abgeschaltet sind. 113 Castoren stehen im Zwischenlager Gorleben. Das geplante neue Endlager soll Sicherheit für eine Million Jahre bieten und 500 Jahre bergbar sein. Für die Endlagerung stehen 24 Milliarden Euro in einem Fonds bereit, in den die Betreiber der Atomkraftwerke eingezahlt haben. Sollte es teurer werden, ginge das zulasten der Steuerzahler.

Was sagen die Atomkraftgegner zur neuen Endlagersuche ?

Gorleben ist immer noch eine „bittere Pille“: Wolfgang Ehmke, Sprecher Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Sie begleiten sie kritisch. Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg hebt positiv hervor, dass immerhin nach einer nationalen Lösung der Endlagerfrage gesucht wird. Eine „bittere Pille“ sei jedoch nach wie vor Gorleben. Der Verdacht stehe im Raum, dass man sich hier einen Ersatzstandort vorhalte. Eine weitere bittere Pille sei, dass man die Suche auf ein Endlager für hoch radioaktiven Müll verengt habe und dass das Endlager Schacht Konrad für den schwach radioaktiven Müll „einfach so durchläuft“. Seine BI werde sich fachlichen Rat beim Öko-Institut holen. Das sei immens wichtig, damit man in den Gesprächen „auf Augenhöhe“ bleibe.

Von Michael B. Berger