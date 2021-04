Herr Wegner, Sie haben kürzlich in einem Aufsatz geschrieben, das Coronavirus mache deutlich, wie nutzlos die Kirchen mittlerweile geworden seien. Sie waren Theologieprofessor und standen lange in kirchlichen Diensten. Wie haben Sie das gemeint?

Durchaus als Provokation. Die Kirchen leisten eine ganze Menge, haben einen großen Nutzen für den sozialen Bereich, für den kulturellen Bereich, sie motivieren viele im Ehrenamt und machen viel Sinnvolles. Das Land profitiert enorm von den Kirchen. Aber die Kirchen sind für die Gesellschaft nicht notwendig. Die Gesellschaft braucht die Kirchen nicht mehr. Das wird nicht nur an den vielen Austritten deutlich, sondern auch an der Abwendung vieler Menschen von den kirchlichen Angeboten.

„Früher hat man die Kirchen gebraucht, um Sinn zu stiften“

Wofür hat man denn früher die christlichen Kirchen gebraucht?

Na, eigentlich für alles – von der Wiege bis zur Bahre. Früher hat man die Kirchen gebraucht, um die Einheit der Wirklichkeit zu beschwören. Um den Zusammenhalt eines Landes zu festigen, um Sinn zu stiften, um Ehen zu schließen , um Menschen zu beerdigen. Die Kirche war für alle Heil- und Unheilsfragen der Gesellschaft da. Doch heute kann man auch konfessionslos glücklich sein, man kann heiraten, kann begraben werden ohne Kirche. Es geht auch ohne – und das müssen die Kirchen wahrnehmen, auch wenn es schmerzlich ist.

Eine Frau sitzt allein im Hildesheimer Dom. Doch nicht nur aufgrund der Corona-Auflagen bleiben die Kirchen heutzutage oft leer. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wenn Leute heute vor den Altar treten und um Gottes Segen für die Ehe bitten, ist das denn purer Mummenschanz?

Nein, das ist natürlich kein Mummenschanz, sondern eine tolle Sache. Vom christlichen Glauben her werden Menschen, die sich zusammenfinden, gesegnet. Vom Glauben her findet man einen Weg durchs Leben und lässt sich von ihm auch leiten. Doch das ist die Sicht des christlichen Glaubens, die wunderbar weit helfen und unendlich bereichernd sein kann. Aber das ist nicht die Sicht der Mehrheit der Gesellschaft. Darauf weise ich hin – und das weiß ja auch jeder.

Früher, wie Sie sagten, hätte man in Zeiten großer Unglücke auch so etwas wie dieses fürchterlich heimtückische Coronavirus mit Gott in Verbindung gebracht. Doch als die Pandemie ausbrach, haben nahezu alle Bischöfe gesagt, die Pandemie habe mit Gott nun gar nichts zu tun. Ist das nicht ein bisschen billig?

„Die Kirche verzichtet auf eine religiöse Gesamtdeutung dieser fürchterlichen Katastrophe“

Ja, da sehe ich auch das große Problem, dass viele Bischöfe es vermieden haben, Corona religiös zu interpretieren. Viele haben sehr schnell gesagt, das ist eine Naturkatastrophe, damit habe Gott nichts zu tun. Gott hilft zwar denen, die leiden. Aber er ist nicht mehr das umfassende Prinzip, das die Welt zusammenhält. Mit diesen Aussagen verzichtet die Kirche auf eine religiöse Gesamtdeutung dieser fürchterlichen Katastrophe. Wenn Corona nur als ein Naturereignis gesehen wird, dann ist sie ein Akt der Evolution, der einen Sinn hat, weil in ihm die Schwachen aussortiert werden. Wollen wir das so sehen? Das wäre schrecklich!

Aber wenn Gott nach dem christlichen Glaubensbekenntnis die Welt erschaffen hat, dann muss er in gewisser Weise auch bei der Erschaffung des Coronavirus dabei gewesen sein – oder ist er nur noch ein lieber Gott zum Gutenachtsagen für Kinder, die sich vor dem Einschlafen ängstigen?

„Gott wird um seine Rätselhaftigkeit reduziert“

So kommt mir das vor. So als würde Gott reduziert auf einen netten Gott, der zwar bei den Leidenden ist, aber mit unserem gesamten, profanen Leben wenig zu tun hat. Da wird Gott meines Erachtens um seine Rätselhaftigkeit reduziert, zu klein gemacht in diesen Interpretationen. Und das führt dann hinzu, dass die gesamte Corona-Katastrophe als solche gar nicht mehr in den Blick gerät. Wem soll man da noch in der Klage gegenübertreten? Warum soll man noch trauern, wenn man niemanden mehr hat, dem man sein Leid klagen kann? Wenn man unsere Wirklichkeit nicht mehr so existenziell interpretiert, werden noch mehr die christliche Religion als völlig entbehrlich betrachten. Die Kirchen reduzieren weiter ihre öffentliche Rolle. Sie verzichten darauf, dafür zu sorgen, dass um diese weltweit Millionen Toten öffentlich getrauert wird, auch für die immerhin bisher 80.000 Toten in Deutschland. Damit verzichtet die Kirche, die eine eigene Sprache für diese Grenz- und Ursituationen hat, auch auf einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft in Deutschland. So stirbt jeder für sich allein. Es soll nun zwar im April einen Staatsakt geben, aber das reicht nicht aus.

Was hätten Sie anders gemacht?

Ich will ein Beispiel nennen von der Weltausstellung im Jahr 2000. Damals war in Paris eine Concorde abgestürzt, das Unglück eines Überschallverkehrsflugzeuges mit sehr vielen Toten. Das gesamte Bundeskabinett war damals auf der Expo in Hannover versammelt. Damals haben wir, auf Anregung der Politik, noch über Nacht einen im Fernsehen übertragenen Gottesdienst geplant, der angesichts des plötzlichen Unglücks prägnant die Trauer vieler Menschen ausdrückte. Und ungeheuer wichtig war als sinnstiftender Moment.

Die Aussage, dass das Coronavirus in erster Linie eine Naturkatastrophe sei, wird niemand bestreiten. Sie kommt in der Tat ohne Religion aus. Aber sind die Kirchen zu vernünftig geworden? Sie haben ganz zu Anfang – manche sagten im vorauseilenden Gehorsam – ja sofort zu Ostern ihre eigenen Pforten geschlossen ...

„Gott als denjenigen sehen, der im Innersten die Welt zusammenhält“

Ich glaube, dass manche der Mut verlassen hat, Gott als denjenigen zu sehen, der im Innersten die Welt zusammenhält. Ihn so zu bezeugen, wie man es schon vor 2000 Jahren getan hat. Man hat Angst, dass dann sofort die Frage aufkommt, ob Gott uns womöglich straft mit Corona. Das hielte ich auch für falsch, denn kein Mensch weiß, was Gott mit solchen Katastrophen bewirkt.

Eine junge Frau betet in der Corona-Krise in der evangelischen Liebfrauenkirche in Neustadt am Rübenberge. „Auch die Corona-Katastrophe hat etwas mit Gott zu tun“, sagt Theologe Gerhard Wegner Quelle: Jens Schulze

Aber ist der Gedanke denn so aberwitzig, dass Gott uns mit dem Coronavirus die Drohbotschaft schickt: Ihr habt es zu weit getrieben mit der Ausbeutung der Schöpfung, mit dem grenzenlosen Tourismus, mit der hemmungslosen Ausbeutung der Natur, mit der Verwischung der Grenzen zwischen Mensch und Tier?

So ein Gedanke ist nicht völlig absurd und kann ja sogar hilfreich sein, aber das lässt sich nicht beweisen, das bleibt im Spekulativen. Ich würde nur dabei bleiben zu sagen, dass auch die Corona-Katastrophe etwas mit Gott zu tun hat. Sodass wir ihn auch, wie es früher hieß, ins Gebet nehmen und anklagen können: Gott, warum lässt du zu, dass so viele in unserem hoch entwickelten Land sterben? Ich würde nicht darauf verzichten, Gott in die Pflicht zu nehmen für diese ganze Katastrophe.

Der Ruf „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“ ist uralt. Er stammt aus dem 22. Psalm und Jesus soll ihn am Kreuz ausgestoßen haben ...

Das ist ja das, was ich meine. Wir haben im Zentrum des christlichen Glaubens genau diese Klage als Funktion der Trauer. Sie ist Teil unseres Bildes von Gott. Sie ist wichtig für uns Christen, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Wir gewinnen also vom Bezug auf unser eigenes, christliches Zeugnis einen Bezug zur Gesellschaft.

Sie sagen, die Kirche sei nutzlos, aber gleichzeitig sinnstiftend wie die Kunst, die man eigentlich auch nicht zum Leben braucht – materialistisch betrachtet. Sind dann nicht auch die ganzen kirchlichen Privilegien überflüssig? Etwa die sogenannten Staatsleistungen, die es seit den Zeiten des französischen Kaisers Napoleon gibt? Und was ist mit der Kirchensteuer?

„Kirche lebt von der Eigeninitiative“

Ich habe schon das Gefühl, dass die Kirche zu weit weg von den Menschen ist. Man kann fragen, ob es mit dieser großen Körperschaft wirklich so weitergehen kann. Ich wünsche mir, dass die vielen eigenständigen, aktiven Menschen und Kirchengemeinden, die selbst kreativ und tätig werden, offensiv und unbürokratisch unterstützt werden. Kirche lebt von der Eigeninitiative. Die Abschaffung der Kirchensteuer allerdings ist eine populistische Forderung, die kein Problem wirklich löst. Aber insgesamt könnte alles eine Nummer agiler und flexibler werden.

Lesen Sie auch Niedersachsens Kirchen wollen auch in Corona-Zeiten Sterbende begleiten

Sie sind nun nicht mehr selbst im (Kirchen-)Amt. Würden Sie mit solchen Sätzen nicht gehörig Ärger bekommen?

Nein, ich glaube, dass in der Kirche viele angesichts des Mitgliederschwundes darüber nachdenken, wie wir zukunftsfähiger werden. Es muss Veränderungen geben, gerade auch wegen der besonders vielen Austritte im Jahr 2019 . Es ist viel diskutiert worden, wie man Schritt für Schritt in eine Richtung geht, in der die Leitung der Kirche sich nicht als eine Verwaltungsbehörde versteht, sondern als wichtige zivilgesellschaftliche Akteurin.

Von Michael B. Berger